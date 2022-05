España.- El expresidente Enrique Peña Nieto recibió en España un “visado dorado”, un permiso especial para inversores que compran inmuebles por al menos 500 mil euros (10.5 millones de pesos), y que le ha permitido instalarse en la nación europea, reveló el diario El País.

Según el periódico español, el ex Mandatario priísta recibió el visado especial en octubre de 2020, luego de comprar ese mismo año un local comercial de 105 metros cuadrados en Chamberí, un lujoso barrio de Madrid.

Te puede interesar: Matan con AMLO a más de 118 mil y con Calderón en seis años fueron 120 mil 563

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

La visa, que caduca en octubre de este año, le concede una autorización de residencia y trabajo al ex Presidente, quien después de eso podrá solicitar la nacionalidad española o renovar el permiso dorado. Este mecanismo de visa, creado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha sido utilizado por decenas de magnates para instalarse en España.

Según la investigación de El País, el inmueble de Peña Nieto tiene un valor superior a los 500 mil euros (10.5 millones de pesos). El local fue escriturado el 18 de septiembre de 2020 sin una hipoteca, según los documentos del registro de la propiedad consultados por el medio español.

De acuerdo con un vecino, el inmueble ha sido remodelado y ahora es un “piso de lujo” que generalmente está vacío, pero en ocasiones personas han acudido ahí para cenar en la terraza. Según el vecino, durante esas reuniones se podía escuchar el acento mexicano de las personas.

Te puede interesar: Rechaza AMLO ir a tramo 5 del Tren Maya y dice respetar a Peña Nieto

Peña Nieto incluso ha participado en al menos una junta vecinal, dijo un propietario del barrio al diario español.

No obstante, agregó El País, el ex Presidente no vive en ese inmueble, sino en el residencial exclusivo Valdelagua, ubicado en San Agustín de Guadalix, unos 40 kilómetros al norte de la Puerta del Sol, también en Madrid.

Enrique Peña Nieto obtiene visa dorada en España tras comprar inmueble de 10.5 mdp. La residencial en donde vive actualmente. (Foto: El País).

La residencia donde habita Peña Nieto, dijo El País, no es de su propiedad, sino de una “constructora que lo adquirió por medio de una hipoteca de 889 mil 500 euros”.

Te puede interesar: Reforma eléctrica de AMLO crea debate entre expertos por "grotesca reforma" de EPN

FRG