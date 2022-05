Clientes de BBVA México reportaron este lunes que recibieron depósitos desconocidos a sus cuentas por parte del banco, los cuales se debieron a un error humano de la institución.

"¿Contexto de por qué en mi app de BBVA me agregaron más dinero y ni siquiera aparece que me hicieron alguna transferencia? No me estoy quejando pero es como encontrarse dinero en la ropa", dijo una usuaria en Twitter.

"Yo solo rezo para que BBVA no me quite los pesitos que me pusieron porque me salvaron mi semana", agregó otra.

"Hola, tengo dinero de más en mi cuenta y no se ve ningún depósito, ¿es una falla de ustedes?", escribió otro usuario a través de redes, quien también fue apoyado por los servicios del banco en cuestión.

Sin embargo, otros clientes de la institución financiera de origen español se quejaron por no recibir dinero y hasta crearon memes al respecto, "Qué onda con esos 'suertudotes' a los que sí les depositó BBVA", escribió uno de ellos.

De acuerdo con la Agencia Reforma, BBVA informó que los depósitos correspondieron a compras realizadas previamente que no fueron cargadas a las tarjetas.

"Algunas operaciones de compra realizadas recientemente con tarjetas de débito no fueron cargadas a las respectivas cuentas y esos montos, por un error humano, fueron liberados por lo que se reflejan en las propias cuentas como saldos disponibles.

Esta situación será normalizada en el transcurso de las próximas horas, dijo en Twitter.

(Con información de Agencia Reforma y Radio Fórmula).

