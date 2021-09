Estado de México. Autoridades de Seguridad tuvieron una intensa movilización por un nuevo ataque hacia un político, se trata de Juan Bautista Morales, ex candidato de Morena en la alcaldía de Amecameca, quien fue asesinado a balazos en la madrugada.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, Juan Bautista Morales, ex candidato de Morena en la alcaldía de Amecameca había contendido por la presidencia municipal, pero los resultados no fueron a su favor, por lo que hasta el momento no se había sabido nada de él.

Según los primeros reportes de las autoridades, Juan Bautista había salido de su casa en la madrugada después de recibir una llamada, así lo dio a conocer su esposa, quien se encontraba devastada tras el asesinato de su pareja.

Asimismo, sus familiares comentaron que no sabían nada sobre algún tipo de amenaza contra el ex candidato, por lo que se les hizo aún más raro este tipo de ataque contra Juan Bautista Morales, quien era conocido en la localidad.

Lo llaman por teléfono y asesinan a Juan Bautista Morales

De acuerdo a versiones de su esposa, Juan Bautista Morales había recibido una llamada en la noche, por lo que tuvo que salir a su casa rumbo al centro, donde normalmente acudía con frecuencia.

El político recibió una llamada telefónica, por lo que salió de su casa y dos hombres se le acercaron, le dispararon y luego huyeron”, se informó en el parte de la policía sobre el ex candidato.

Tras las detonaciones, vecinos de la zona fueron quienes llamaron a la Policía y paramédicos, pero al llegar ya nada pudieron hacer pues ya no tenía el ex candidato signos vitales.

