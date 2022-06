Ciudad de México.- "Nunca robé y sigo trabajando", respondió el expresidente Felipe Calderón luego de las críticas que recibió por festejar con Checo Pérez en una alberca tras su triunfo en el Gran Premio de Mónaco.

A través de Twitter, el expresidente fue duramente criticado presuntamente por dañar la imagen del país luego de que se le viera zambullirse en una alberca con el piloto mexicano Sergio Pérez.

"Que vergüenza como mexicano tener un expresidente como Felipe Calderón que nunca maduró, que como presidente se sintió generalito e inició la guerra contra el narco y ahora sin importarle qué sigue representando a México se avienta una alberca sin cuidar la imagen del país", le cuestionó la usuaria identificada como Sodi.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Sin embargo, Calderón respondió que siempre ha sido aficionado de la Fórmula 1 y nunca robó.

"Viajo mucho por mi trabajo, no tengo propiedades en el extranjero, voy a la @F1 por la Comisión de A&S que presido en @FIA y he sido aficionado siempre. La formación de mi patrimonio es pública desde 1988. Nunca robé y sigo trabajando", señaló.

(Con información de Tiempo)

NO DEJES DE LEER: Greek Román, el feminicida serial que contactaba a sus víctimas en redes para ofrecerles trabajo, pero las desmembraba

VIDEO Estaban vestidos de ministeriales, arrestan a comerciante y aparece muerto. Eran falsos policías



SIGUE LEYENDO: VIDEO Dan golpiza a delincuente que estaba asaltando con un arma en una combi

Sube Femsa los precios de sus productos: Coca-Cola, Topo Chico, Ciel, Del Valle y Santa Clara

HLL