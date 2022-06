'No somos iguales. Mi gobierno combatió delincuencia'.- Calderón a AMLO 

Ciudad de México.- "No, no somos iguales. Bendito sea Dios", respondió el expresidente al Presidente Andrés Manuel López Obrador que dijo no era Felipe Calderón para defenderse de las acusaciones de senadores de Estados Unidos que lo señalan de entregar el territorio a los cárteles.

A través de Twitter, Calderón aseguró que su gobierno enfrentó frontalmente a la delincuencia.

"En mi gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas", indicó Calderón.

El expresidente michoacano afirmó que su prioridad fueron la seguridad y el Estado de Derecho.

"Nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen. No, no somos iguales. Bendito sea Dios", indicó.

¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico? Yo no soy Felipe Calderón.- AMLO

Este miércoles, durante la mañanera, y como lo ha mencionado en anteriores ocasiones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es Felipe Calderón para que lo vinculen con el narcotráfico.

"¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no solo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él", dijo AMLO.

Y es que el martes, el senador Marco Rubio celebró que el Presidente de México no acudiera a la Cumbre de las Américas por apoyar a dictadores y entregar parte del territorio mexicano a los cárteles de la droga.

"Me alegra ver que el Presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, de un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en EU esta semana", dijo Rubio en su cuenta de Twitter.

