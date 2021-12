Fernández Noroña hace broma y dice que desiste de sus aspiraciones a la Presidencia

En una transmisión en redes sociales el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, dijo que tomó la determinación de desistir de sus aspiraciones para la presidencia de México en 2024.

Fernández Noroña, este 28 de diciembre declaró que:

He estado reflexionando sobre la última campaña que me ha tocado vivir de denuesto, de calumnia, de mentira, de intriga dentro del movimiento y he tomado la determinación de dar a conocer que desisto de mis aspiraciones rumbo al 2024.

“No quiero seguir en esa dinámica, absolutamente perversa, de desgaste, de intriga en la cual yo no entré ni tenía intención de hacerlo, pero he tomado esa importante decisión y quise comentárselos, sin más”, expresó el diputado.

Tras sus dichos, el diputado aclaró que sus palabras fueron en el marco de este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes.

“Inocente palomita conservadora, te dejaste engañar”, dijo entre risas.

Nada de desistir. No mentir, no robar, no traicionar, no robar y no claudicar. De ninguna manera a legítimas aspiraciones, vamos con todo en su momento rumbo al 2024. Aspiro legítimamente a ser el relevo del compañero Presidente y haré todo mi esfuerzo con principios, con honor, con entrega, con honestidad, con verdad, con pasión, pero sobre todo, con un enorme amor al pueblo y con una enorme vocación de servicio, señaló el aspirante presidencial.