Ciudad de México.- El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en los Estados Unidos por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa, cuenta con tres órdenes de aprehensión en México por diversos delitos.

Precisó que la primera orden de aprehensión contra García Luna es por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa, relacionada con presuntos actos de corrupción en los penales a su cargo cuando estuvo al frente de la SSP.

La segunda orden de aprehensión, presumió la FGR, es por enriquecimiento ilícito y tercera, por introducción ilegal de armamento, en el caso del operativo “Rápido y Furioso”.

“Y se encuentran diversas investigaciones en trámite de las que se espera el cumplimiento de solicitudes de asistencia jurídica internacional, frente a los Estados Unidos”.

La FGR afirmó que conforme las diligencias pendientes puedan darse a conocer en versión pública, se hará de inmediato.

AMLO pide revelar audios de Genaro García Luna

El Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó que se den a conocer las grabaciones de Genaro García Luna donde supuestamente -el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón- habría amenazado a testigos en su contra.

Ayer, fiscales estadounidenses dijeron que García Luna, habló en la cárcel con otro preso sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en contra suya y que mencionó a Jesús "El Rey" Zambada, exjefe del Cártel de Sinaloa, en esa conversación, que fue grabada por funcionarios del gobierno estadounidense.

“Es un asunto muy delicado, ayer se dio a conocer esta información de la Fiscalía de Estados Unidos, sobre unas supuestas grabaciones, ya una vez detenido de García Luna, lo grabaron.

“No se sabe si esto es prueba o se va a aceptar, independiente si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma que se den a conocer. Siempre he sostenido que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, el que se conozca todos los hechos, se reprueben, estigmaticen hechos de abuso de autoridad y represión, que no se quede en juzgados y en expedientes, porque esto ayuda mucho a purificar la vida pública”, mencionó AMLO.

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que estará pendiente para que sí se autorice que estas pruebas se puedan dar a conocer.

