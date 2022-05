México. Especialistas en pediatría alertaron que la hepatitis aguda grave que afecta a niños en algunas partes del mundo llegará de manera inminente al país y podría afectar de manera más grave a por lo menos 10% de los pacientes, pues podrían requerir trasplante de hígado.

El pasado 15 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre casos de hepatitis aguda grave de niños en Reino Unido. Desde esa fecha se han reportado más de 200 casos a nivel mundial; sin embargo, en México el jueves pasado la Secretaría de Salud (Ssa) anunció que no ha habido ninguno.

En entrevista con El Universal, los especialistas alertaron a las autoridades porque las deficiencias en infraestructura de salud en nuestro país pueden causar muertes en niños que no tienen servicios de seguridad social.

Arianna Huerta, pediatra infectóloga de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, resaltó que en Europa y en América, en donde se presumen más de 200 casos, calcula que 10% requerirán trasplante hepático.

Está complicado porque si 10% de los niños requiere trasplante hepático no es cualquier cosa. Necesitamos toda una estructura porque es un tratamiento que requiere de mucho dinero. Hay trasplantes en el país, en los institutos nacionales y hospitales privados, algunos tenían convenios con el Seguro Popular, en donde cualquier niño podía tener un trasplante; ahora no. Ojalá no haya muchos casos y que se pueda hacer algo por todos y no sólo los que puedan pagar ese procedimiento”, dijo.