Dan carpetazo a la ‘Casa Gris’ de José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO

Ciudad de México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus familiares no incurrieron en conflicto de interés por el caso de ‘La Casa Gris’ en Houston.

En la denuncia presentada el 15 de febrero por la senadora Xóchitl Gálvez, se solicitó que se investigara el presunto conflicto de interés de AMLO y Daniel Chávez Morán, dueño de Grupo Vidanta y asesor honorario del proyecto para la construcción del Tren Maya.

“Con base en la información obtenida y en el marco jurídico aplicable, la investigación determinó que no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares”, informó.

La Secretaría señaló que tampoco encontró irregularidades en las concesiones y permisos que Grupo Vidanta, del que es propietario Chávez Morán, tiene de parte del Gobierno Federal.

“Por otra parte, la SFP no tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la Administración Pública Federal, ni tampoco los actos celebrados fuera del territorio nacional, como los que se refieren en el escrito acerca de la empresa KEI Partners”, añadió.

Tras el escándalo de la millonaria mansión en la que vivió José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams, la pareja reveló que vivieron en Houston, Texas, donde José Ramón ejerció como abogado para la empresa Kei Partners, propiedad de los hijos de Daniel Chávez, asesor honorario en las obras del Tren Maya, Iván y Érika Chávez.

“Se acreditó que el C. Daniel Chávez Morán, nombrado como ‘supervisor honorario’ en el proyecto ‘Tren Maya’, no recibió ni recibe ningún sueldo, emolumento, pago o retribución por parte de la Administración Pública Federal, ni ejerció las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas” dijo la dependencia.

Sobre la base de las evidencias, indicó, la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP emitió el Acuerdo de Conclusión por Falta de Elementos, el cual fue notificado el día de hoy.

“La SFP ejerce sus atribuciones de investigación y sanción con sustento en las pruebas recibidas y recabadas, y con respeto al debido proceso”, sostuvo.

El 14 de febrero, en conferencia de prensa, López Obrador confirmó que su hijo trabajaba con el empresario, tras solicitarle que diera a conocer sus ingresos, tras la publicación de una investigación periodística de Latinus relacionada con una propiedad de lujo en Houston, donde habitó su hijo mayor.

“Lo que dio a conocer José Ramón donde trabaja, en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio en el gobierno, no hay ningún problema de intereses”, afirmó en Palacio Nacional.

Una investigación de Latinus reveló que José Ramón López Beltrán vive como un rey en Houston, en propiedades de 20 millones de pesos, junto a su pareja Carolyn Adams.

