México.- El senador y expresidente nacional del PAN, Damián Zepeda, dijo que la determinación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el sentido que no existió conflicto de interés en el caso de la llamada "Casa Gris" que involucra al hijo del Presidente, José Ramón López Beltrán y la empresa Vidanta, "es el signo de la impunidad de la 4T ante casos de corrupción de la familia presidencial y los colaboradores más cercanos de López Obrador".

"Me parece que queda claro que este gobierno da total impunidad a aquellos cercanos a Palacio Nacional", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

"La corrupción, conflictos de interés y tráfico de influencias han sido evidentes y la impunidad total", subrayó.

Argumentó que la principal bandera de campaña que fue combatir a corrupción quedó convertida en un engaño absoluto a los mexicanos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, Juan Zepeda, expuso que esta exoneración se da prácticamente en un puente vacacional y por parte de una instancia como es la Secretaría de la Función Pública, donde el titular es un empleado del presidente López Obrador, por lo que era muy previsible el resultado que se tendría.

"Me recuerda mucho el caso del entonces titular de la SFP, Virgilio Andrade cuando en el 2015 exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa en el caso de la llamada Casa Blanca", dijo el senador por Movimiento Ciudadano.

Indicó que al margen del escándalo mediático por la llamada casa gris y como se trató de justificar el por qué vivió ahí el hijo del Presidente, primero porque su esposa tenía recursos y después porque José Ramón López Beltrán trabaja para el Grupo Vidanta y hasta construyeron una página de Internet con supuestos complejos inmobiliarios, "yo estaba seguro que la Secretaría de la Función Pública no iba a encontrar ningún conflicto de interés".

"Primero porque es el mismo gobierno quien realizó la investigación; segundo porque en estricto análisis jurídico no hay un vínculo que pueda acreditarle conflicto de interés a este caso porque no se han encontrado contratos que puedan fincar responsabilidades entre el Grupo Vidanta y el gobierno federal".

"No me sorprende, más allá de lo escandaloso del caso y del doble discurso de austeridad del Presidente, de ya no somos como los de antes, cuando además de los hijos de López Obrador se han visto envueltos en estos casos de posible corrupción los hermanos, la prima, la sobrina", agregó Zepeda.

