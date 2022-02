'Ventila' hijo de AMLO lo que puede ser un nuevo conflicto de interés

México. José Ramón López Beltrán, hijo mayor del Presidente Andrés Manuel López Obrador al tratar de evitar un problema por un lado, exhibió lo que ahora podría ser un conflicto de interés.

Y es que al dar a conocer que la empresa en la que presuntamente trabaja desde el 2020 en Houston, 'sin querer' destapó lo que podría ser un problema mayor al haber gente involucrada en proyectos y obras de la 4T.

KEI Partners, creada en octubre del 2018, previo al inicio del actual sexenio, es propiedad de los hijos de Daniel Chávez, uno de los empresarios más cercanos al Gobierno de la 4T, y a quien el Presidente nombró su supervisor del Tren Maya.

El hijo mayor del mandatario pasó de tratar de desmarcarse de un conflicto de interés por vivir en la casa de lujo de un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa beneficiada con contratos de Pemex, a revelar que ahora trabaja para una compañía relacionada con un empresario favorito del Gobierno federal.

Ingeniero de profesión, Daniel Chávez, de grupo Vidanta, es propietario de cadenas como Mayan Palace, The Grand Bliss, The Grand Mayan y Sea Garden.

Ayer, AMLO reconoció abiertamente que KEI Partners es propiedad de los hijos de Daniel Chávez, pero descartó un conflicto de interés.

Es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico del Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio con el Gobierno federal", dijo AMLO en su conferencia.