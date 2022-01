El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell volvió a enfermar, esta vez de catarro.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó en la mañanera de hoy martes 4 de enero que el subsecretario de Salud se ausentó por los síntomas que tiene.

El Mandatario aseguró que López-Gatell tiene una gripa y está descansando.

"Vamos a informar sobre la salud, sobre la pandemia, nos va a informar el doctor Jorge Alcocer (secretario de Salud), Hugo no está ahora porque se siente un poco mal y queremos que descanse y que esté bien, lo deseamos porque es un servidor público de primer orden que nos ha ayudado muchísimo", señaló López Obrador.

Descarta AMLO que Hugo López-Gatell tenga COVID

A pregunta de un reportero, de manera preliminar el Presidente de México descartó que López-Gatell tenga COVID o la variante Ómicron.

"No, no. Es catarro, tos, ya después se sabrá lo que tiene, pero para que no haya especulaciones", señaló.

El 20 de febrero de 2021, López-Gatell se contagió de COVID.

AMLO pide no infundir miedo por Ómicron

A pesar de que en otras partes del mundo, como Estados Unidos, ha habido un drástico incremento de contagios derivado de la nueva variante Ómiron, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no alarmarse.

"Es importante que se sepa que esta nueva variante es en efecto muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando de hospitalización ni tenemos casos, y eso es lo más importante, de incremento de fallecimientos.

"Seguirnos cuidando pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo. Nosotros estaríamos informando cualquier situación", señaló López Obrador.

(Con información de El Universal)

