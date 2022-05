INAI investiga a AMLO por divulgación de datos privados de Loret de Mola

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales inició una investigación por divulgación de datos privados de Carlos Loret de Mola.

Se trata de una investigación de oficio luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera públicos, durante su conferencia mañanera, unos documentos oficiales con datos privados del periodista.

Hace dos semanas el Presidente divulgó información sobre un apartamento, presuntamente propiedad de Loret de Mola, con un supuesto valor superior a los 48 millones de pesos y otra propiedad que posee en Valle de Bravo.

Durante su conferencia de prensa del 25 de abril en Palacio Nacional, Obrador también afirmó que la familia del comunicador es propietaria de otros 12 departamentos.

Y esta semana el Gobierno federal continuó con la divulgación privada del columnista de El Universal.

Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección “quién es quién en las mentiras de la semana”, declaró que “este gobierno no persigue a opositores”, al mismo tiempo que presentó información de supuestas propiedades del periodista Carlos Loret de Mola.

“Para ahondar”, la encargada de “las mentiras de la semana” expuso en el Salón Tesorería imágenes de una supuesta propiedad en Valle de Bravo de Loret.

Y aseguró que el conductor de noticieros en Radio Fórmula ostenta una mansión en Valle de Bravo de 780 metros cuadrados en dos niveles que tiene dos albercas, cancha de tenis y futbol, así como un área boscosa y un lago artificial de 60 metros cuadrados que en total mide más de 34 mil metros cuadrados.

Basada en una nota difundida en un medio identificado como AD Noticias, la funcionaria federal señaló que el vendedor del predio habría sido Miguel Limón Rojas, secretario de Educación durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

“Pero Loret sigue sin aclarar el origen de sus ingresos para comprar tan lujosas propiedades, como el de la torre más cara de la Ciudad de México y recordemos que no es la única, y además con su propiedad de Valle de Bravo es cómplice de daño ambiental”, acusó Vilchis.

Ante la andanada el comunicador del portal Latinus desmintió la información y aclaró que “yo he trabajado toda mi vida frente al público. El que no ha trabajado es su hijo José Ramón López Beltrán. Y por revelar sus lujos con los que vive en Houston, AMLO me tiene en la mira”.

