Un juez de control declaró improcedente darle un plazo para justificar su ausencia y dejó abierta a la FGR la posibilidad de pedir una orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya debido a que no asistió hoy a la audiencia de imputación.

Al Juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, la defensa de Anaya compareció en la audiencia inicial y manifestó que esta mañana no había tenido contacto con el panista y que desconocía la razón de su incomparencia.

La solicitud de los abogados de Anaya de un plazo para justificar su ausencia debido al desconocimiento de motivos fue declarada improcedente por Fuerte Tapia, afirmando que la FGR está en posibilidad de buscar otro mecanismo para hacerlo comparecer, los cuales pueden ser la solicitud de un nuevo citatorio o el pedido de una orden de aprehensión.

Anaya ha sido citado a audiencias 5 veces y no se ha presentado

"Hay otras figuras que podrían solicitar las partes (para hacerlo comparecer). Yo estoy resolviendo con lo que se solicita y el juez de control actúa conforme a lo que le piden las partes. Si se requiere una forma distinta para conducirlo a proceso, tiene que ser solicitada", dijo Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

El impartidor de justicia en cierta medida negó darle al panista la posibilidad de justificar su inasistencia, con base en informaciones que ventilaron los fiscales federales Kristian Jiménez Hernández y Manuel Granados Quirós.

Ambos indicaron que, conforme a oficios del Instituto Nacional de Migración, el ex candidato presidencial salió del país en julio pasado y que desde el 4 de octubre no ha ingresado al País.

Además, expusieron que el Centro Nacional de Planeación, Análisis de la información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) -órgano de inteligencia de la FGR- informó que hasta las 7:00 horas de este lunes no habría ingresado al País.

Ambos fiscales también reprocharon que desde agosto Anaya ha sido citado en cinco ocasiones y no se celebró ninguna de las audiencias, además de que desde octubre se le requirió presentarse por vía remota desde la Ciudad de México o asistir en forma presencial al centro de justicia y no hizo ninguna de las dos cosas.

Ha quedado demostrada su reticencia, se le ha requerido conectarse por videoconferencia en territorio nacional y no lo ha hecho, él ha tenido una actitud desafiante y sus instrucciones han sido desobedecidas, le dijo el fiscal Manuel Granados al juez.

La FGR ya no pidió en la audiencia de este lunes una nueva fecha de audiencia de imputación. En caso de que pida la orden de aprehensión, tendrá que hacerlo en privado.

A Anaya lo pretende imputar la FGR por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, con base en una carpeta de investigación que tiene como origen la denuncia en la que Emilio Lozoya afirma haber sobornado a legisladores de la oposición para que aprobaran la reforma energética de 2013.

Por su parte, en un video desde su casa, Ricardo Anaya informó que la audiencia en la que sería imputado por los supuestos sobornos de la reforma energética había sido suspendida.

"Como probablemente saben, hoy se llevó a cabo una audiencia a la que fueron los abogados y que se suspendió", informó Anaya en un video publicado en Twitter.

Tenemos un Gobierno que ataca opositores y defiende delincuentes. No me voy a dejar, pero tampoco voy a seguir hablando de las mentiras de Lozoya, quien ya está en la cárcel y podría quedarse ahí 54 años por ratero y mentiroso.

Esta mañana, los abogados de Ricardo Anaya arribaron al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte sin el ex candidato presidencial del PAN, quien había sido citado este lunes.

Su defensor Eduardo Aguilar Sierra y tres litigantes más ingresaron a las 8:00 horas al recinto judicial, sin aclarar si el panista acudiría a la audiencia de imputación que estaba programada para las 9:00 horas.

"La acusación de Lozoya no tiene ni pies ni cabeza, es una acusación sin sustento, tan es así que la Fiscalía solicitó 54 años de prisión para Lozoya", dijo el abogado Eduardo Aguilar antes de entrar al centro de justicia.

La audiencia de Anaya ha sido pospuesta anteriormente en cuatro ocasiones por diversos motivos, desde el 2 de agosto pasado. La última vez, el 31 de enero, fue reprogramada porque el Juez Fuerte Tapia había dado positivo al Covid-19.

Para este lunes, el Juez Marco Antonio Fuerte Tapia citó al panista en forma presencial y, aunque la defensa pidió que se llevará la audiencia por videoconferencia, los términos del citatorio fueron reiterados.

Como parte de las medidas para prevenir el Covid-19, la autoridad judicial estableció que sólo un litigante debía acompañar al ex candidato a la Presidencia de la República en la diligencia, disposición que los abogados podían solicitar que fuera reconsiderada.

Debido a que el 27 de enero pasado Anaya sumó a un nuevo abogado a su defensa, el ex presidente del Instituto Electoral de Puebla, Jacinto Herrera Serrallonga, las autoridades no descartaron que su estrategia fuera comparecer con su nuevo abogado y que éste manifestara que aún no tiene los registros de la carpeta de investigación.

Lo anterior justificaba una solicitud al juez para posponer nuevamente la audiencia de imputación.

NO DEJES DE LEER:

AMLO admite que su hijo trabaja en el Tren Maya y vuelve a exhibir a Loret de Mola

Mueren hombre y sus dos hijos con parálisis cerebral en incendio en Durango

Accidente en Torreón deja conductor de taxi y pasajera muertos

Seguridad en Zacatecas: Detienen a líder criminal y hallan cuerpos en camioneta abandonada

CAZ

Las noticias de AM en

Síguenos