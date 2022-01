La Mañanera de AMLO: “Tengo síntomas leves y buena oxigenación’, afirma López Obrador

Ciudad de México. Sin estar en la mañanera y a través de un video, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hizo una transmisión en vida donde afirma tener síntomas leves tras dar positivo a COVID.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, durante el video en vivo que compartió AMLO, el presidente se tomó la temperatura, la cual dio como resultado 36.1 grados de temperatura.

Asimismo, se tomó una prueba de oxigenación, la cual le dio 96, para después dar un breve mensaje a los mexicanos y a los que pidió no espantarse ante el aumento de contagios de Covid-19.

No nos espantemos, miren, me voy a medir la temperatura, 36.1 así está, no he tenido calentura, la oxigenación es de 96. Qué es lo que tengo; ardor en la garganta, es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien", comentó AMLO durante la transmisión en vivo.