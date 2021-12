Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia matutina que los últimos días del año, los pasara en su tierra natal, en Palenque, Chiapas.

De igual manera, en su mañanera, AMLO externó que pedirá tres deseos de Año Nuevo, siendo el primero que termine la pandemia; otro que, se fortalezca la cultura de México, y como último deseo, pidió que haya menos pobres.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, AMLO informó desde Palacio Nacional que hoy por la tarde viajará a su tierra natal para tomarse unos días de descanso para pasarlos en familia y tomar energías.

Asimismo, informó que en su ausencia se quedará a cargo en Palacio Nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a quien le confía cualquier asunto a tratar durante estos días que tomará.

Es importante destacar, que AMLO no se toma un periodo de vacaciones, por lo que solo aprovecha para descansar el 12 de diciembre, fiestas decembrinas y dos días de Semana Santa.

Entre otros temas en los que habló Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera recordó el difícil momento por el que están pasando mucho en cuanto a los nuevos contagios de COVID que han surgido en el país.

Ante ello, externó que entre sus deseos de Año Nuevo está el que termine la pandemia que ha ocasionado muchas desgracias en todo México, que continúe la fortaleza cultural de México y que haya menos pobres.

Ayer me preguntaron de mis tres deseos del año próximo, un deseo es que se termine la pandemia, que no se siga padeciendo, sufriendo, que no se sigan enfermando, hospitalizando, que no sigan falleciendo mexicanos ni ciudadanos del mundo”.