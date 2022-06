Ciudad de México.- El exlegislador de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene contubernio o alianza con el narcotráfico y cuando deje el poder los delincuentes exigirán más al nuevo Presidente de México.

El morenista durante su participación el jueves en la XL Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal) sostuvo que Andrés Manuel López Obrador piensa que puede obtener más poder en su asociación con el narcotráfico.

"Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable, porque éstos, como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco del Presidente", dijo Muñoz Ledo.

El exlegislador de Morena afirmó que se trata de un tema moral y para su análisis político, pues cuando AMLO deje la Presidencia, los narcos exigirán más a los nuevos actores.

"La pista ya se le está acabando, él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener autoridad y recursos del gobierno federal, éstos se suman a los del narcotráfico, porque no hay nada que se le pueda oponer, a esto llamamos en México El Maximato", declaró.

Es corriente, vulgar, lo lamento, responde AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este viernes en su mañanera que la afirmación de Porfirio Muñoz Ledo es corriente, vulgar y lo lamentaba, además lo atribuyó a que el exlegislador ya es de "edad".

"Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto, lo lamento, porque; por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener de que el Gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario", afirmó López Obrador en la mañanera de este viernes.

De manera categórica, López Obrador señaló que no ha establecido relaciones de complicidad con delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada.

"Completamente falso, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso puedo enfrentar a la mafia del poder, a los delincuentes dedicados a la violencia, a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco", dijo.

