La inflación se comió el aumento al salario, acepta AMLO

Veracruz.- Ante más de 3 mil operadores de los programas sociales, el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador aceptó la poca eficacia del aumento del 70 por ciento del salario mínimo ante la inflación que ya superó el 7.6 por ciento, la más alta en los últimos 21 años.

"Aumentamos como nunca se había hecho en más de 40 años el salario de los trabajadores: 70 por ciento de aumento en el tiempo que llevamos, pero no sirve esto si hay carestía", dijo.

"Cuándo llegamos (un salario mínimo) alcanzaba para comprar cinco kilos de tortillas, y hemos aumentado el 70 por ciento el salario mínimo en términos reales, y subimos de cinco a nueve kilos, de cinco a nueve. Ah, pero ya con la inflación ya se nos cayó a siete kilos. Es nada más para tener una idea de el daño que hace la inflación, porque podemos tener más ingresos pero hay que pagar más por lo que consumimos, es un impuesto terrible que afecta más a los pobres, a la gente humilde, lamentó el Presidente.

López Obrador acudió al World Trade Center de Veracruz, dónde fueron reunidos 3 mil 200 servidores de la nación, técnicos del Programa Sembrando Vida y funcionarios de la Secretaría de Agricultura y de la Agencia de Seguridad Alimentaria, según el informe oficial, para presentar su "Jornada Nacional de Producción para el Autoconsumo".

Se trata de un plan del que apenas ha mencionado que se sembrarán granos en los terrenos que ya forman parte de Sembrando Vida, si bien desde 2019, cuando arrancó, ya estaban considerados los Sistemas de Milpas Intercaladas con Árboles Frutales (MIAF).

Luchar contra inflación es enfrentar la pobreza, dice AMLO

El titular del Ejecutivo sostuvo que es un esfuerzo para controlar la inflación que afecta mas a los pobres.

"Luchar contra la inflación es enfrentar a la pobreza, es garantizar de que el ingreso del rinda más, fortalecer el poder de compra de nuestro pueblo, para eso es la lucha contra la inflación", expresó.

El Presidente aseguró que es problema que llegó del exterior, como el Covid-19 y que será enfrentado también con la unión del pueblo, mediante la producción y el autoconsumo para frenar los previos de los alimentos, por lo que prometió además extender el programa de reparto gratuito de fertilizantes a Veracruz, Quintana Roo, Campeche y Tabasco.

"Ya ampliamos ese programa para Puebla, para Tlaxcala, lo va a tener Chiapas. En el norte, Zacatecas, Nayarit, pero también lo vamos aplicar aquí en Veracruz y Quintana Roo, y Campeche y Tabasco", sostuvo.

El proyecto fue interpretado por el Gobernador De Veracruz como un plan de producción planificada.

"Aceptamos el reto y vamos juntos por la producción planificada con los campesinos de abajo, porque con los campesinos todos, sin los campesino nada", arengó aunque en el evento fue cerrado y no se permitió el ingreso de campesinos.

López Obrador se dirige ahora a Puebla, para la presentación de otra jornada de producción para el autoconsumo.

