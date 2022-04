México. Después de que el pasado fin de semana, circularon en redes sociales, videos y fotografías de eventos de Morenos, promoviendo la consulta popular, desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que su secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, esté promoviendo la revocación de mandato.

Asimismo, AMLO comentó que está claro que las giras que realiza Adán Augusto, son para cumplir con su responsabilidad y ayudarle a la transformación.

De igual manera, el mandatario federal comentó a sus adversarios que no se preocupen, ya que Adán, no es candidato y ni lo será, ya que solamente le está ayudando a la transformación del país.

Él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la presidencia porque me está ayudando a la transformación del país, entonces que no se confundan él no está haciendo campaña, no está actuando de esa forma; yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad, que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso me ha ayudado”, aseguró López Obrador.