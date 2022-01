El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó en la mañanera de hoy miércoles al Tec de Monterrey de haber despedido a maestros en diciembre, para después recontratarlos, en respuesta la Universidad explica que existen distintos tipos de contratos.

"Hoy me estaba enterando en la mañana de las empresas que todavía despiden a sus trabajadores, en diciembre, claro, es un despido formal, no real, sólo para no pagarles sus prestaciones y los vuelven a contratar en enero", dijo AMLO en Palacio Nacional.

"Voy a decir algo: en primer lugar este diciembre, en este mecanismo de despidos, lo tuvo el Tecnológico de Monterrey. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero que se polemice", explicó el Presidente de México.

Horas después, el Tecnológico de Monterrey explicó que existen diferentes contratos y que los maestros tienen prestaciones superiores.

Explica Tec de Monterrey contratos de maestros

En un comunicado, el Tec de Monterrey señaló que en las universidades a nivel global existe profesorado de tiempo completo y de tiempo parcial o de cátedra.

El Tec de Monterrey aseguró que los docentes tienen prestaciones por encima de la ley, algunas de las cuales conservan durante todo el año, independientemente de los meses en los que impartieron clases o las horas de clase que dieron.

"Cada periodo académico estos profesores renuevan sus contratos de acuerdo a las clases que se impartirán. En todas nuestras relaciones laborales y en nuestro actuar en general, nos guía el bienestar de nuestros docentes y colaboradores, y el estricto apego a la ley", indicó el Tec de Monterrey.

El año pasado, AMLO criticó a la UNAM, presuntamente porque se "hamburguesaron" y por estar dominada por lo "más retrógada".

