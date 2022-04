México. Durante la mañanera de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en uno de sus temas, habló y criticó la decisión de un juzgado en Mérida, Yucatán, de conceder la suspensión provisional del Tramo 5 Sur del Tren Maya, todo esto al parecer por presuntos daños al medio ambiente.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, López Obrador aprovechó que tras conocer esta acción, afirmó que buscará la forma de defender el proyecto legalmente, aunque volvió a insistir que todo esto se trata de una campaña contra esta obra con propósitos políticos.

Asimismo, el mandatario federal aseguró que este freno al proyecto, lo aprovechan pseudoambientalistas sin convicciones y sin escrúpulos morales de ninguna índole.

Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata, solo lo que, ya que es dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra el Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos”, comentó López Obrador.