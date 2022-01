Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció a quienes levantaron una estatua en su honor en Atlacomulco, Estado de México, pero pidió a sus seguidores que no hagan nada que esté relacionado con el culto a la personalidad.

El presidente tabasqueño agradeció a quienes la construyeron y para los que la derribaron dijo que era algo "secundario".

"Los quiero mucho, les agradezco mucho por su iniciativa", dijo AMLO en la mañanera de hoy lunes.

"Son mis amigos del alma, como millones de mexicanos", afirmó.

La mañanera de AMLO: no quiero estatuas

El Presidente de México recordó que ha expresado que no quiere que calles, parques, bibliotecas o escuelas tengan su nombre.

"Ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua, no quiero nada de eso", pidió.

López Obrador aseguró que si lo hubieran consultado seguramente los hubiera convencido de no poner la estatua.

Sobre las personas que derribaron la estatua dijo que era "secundario" y lo importante para los que la construyeron es que no se sientan mal, pues les agradece sus buenas intenciones.

"Pero también que me hagan caso, porque no me gusta lo que tenga que ver con la vanidad, el culto a la personalidad", indicó.

"La estatuas muy pocas son respetadas", dijo.

El presidente se pronunció tras la develación de estatua y posterior derribamiento en Atlacomulco.



