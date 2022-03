México. En el inicio de semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional que debido a que no se ha vendido el avión presidencial, ahora la empresa militar Olmeca-Maya-Mexicana estar a cargo de la aeronave.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, López Obrador también informó que al estar esta empresa, la frente del avión presidencia se podrá rentar para bodas, 15 años y viajes de negocios, todo ello para que se pueda pagar su mantenimiento.

Asimismo, volvió a insistir que también se pueden usar hasta para una fiesta de 15 años o cumpleaños.

“Si alguien quiere, porque se va a casar, ya lo pensó bien, y va a llevar a sus familiares y amigos, o 15 años o cumpleaños, o una empresa que quiera darle un reconocimiento a sus trabajadores, lo renta para ir a Cancún o Los Cabos”, fue lo que informó AMLO.

Para concluir sobre el tema, AMLO aseguró que el avión presidencial no sufrirá cambio alguno y se mantendrá tal y cómo está, para quienes lo usen vean lo lujoso que es.

Hay quienes pagan para ir al espacio. No se ha podido vender porque lo hicieron muy extravagante y está hecho a la media y darle otro uso, reconvertirlo para 240 asientos, ahora tiene 80, ya no es posible, hasta técnicamente es complicado por el material que tiene. Ha costado mucho venderlo y no queremos rematarlo y no han querido comprarlo”, confirmó López Obrador.