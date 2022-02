Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia mañanera de este miércoles negó que haya conflicto de interés entre su hijo, su nuera y Pemex tras revelarse contrato de empresa estadounidense y la paraestatal, además, aprovechó para atacar nuevamente a los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.

Su mañanera continuó con los ataques contra Mexicanos Contra la Corrupción y la Impundad (MCCI), pues, afirmó, le pedirá a Ken Salazar, Embajador estadounidense, una explicación sobre el financiamiento de Estados Unidos a estar ONG. Además, informó la detención de tres presuntos asesinos de la periodista Lourdes Maldonado.

Además, planteó una "pausa" con España luego de que presuntamente abusaron empresas que ganaron contratos en materia de energía en México.

Sin embargo, después a pregunta expresa negó un rompimiento con España.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay tres detenidos por el crimen de la periodista Lourdes Maldonado.

"Ya se avanzó en establecer el crimen, fue un trabajo conjunto", informó el Presidente de México.

La periodista Maldonado había denunciado ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amenazas por parte de Jaime Bonilla, quien fuera Gobernador de Baja California por parte de Morena. Su crimen ocurrió días despúes de haberle ganado al morenista una demanda laboral.

La mañanera de AMLO: Niega conflicto de interés entre su hijo, nuera y Pemex

Luego del reportaje de Latinus y MCCI sobre la lujosa mansión en la que vivió su hijo José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, en Houston, Texas, propiedad de un contratista de la petrolera Baker Hughes, el Presidente AMLO negó un conflicto de interés.

"Se hizo todo un escándalo de José Ramón y su esposa, toda una calumnia, todo un escándalo, sin fundamento, una campaña de desprestigio. Claro no en contra de José Ramón, lamentablemente los hijos de uno, tienen que pagar lo que hacen sus padres y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder, y llevar a cabo junto con otros mexicanos un proceso de transformación, pues no es en contra de él de manera directa, aunque los dañan, es contra mía", declaró.

"Le pedí a Octavio (Romero Oropeza, director general de Pemex), que explicara quién es esta empresa que yo no sabía de ella, no conozco a ninguno de esos directivos, pero no solo de esa empresa, de todas las empresas, conozco a los empresarios de México, esas son empresas pues son del mundo del petróleo, y no conozco a ninguno directivo. Por lo general no recibo a quienes buscan contratos con Pemex y con otras empresas del Estado mexicano", aseveró.

La mañanera de AMLO: Ataca otra vez a Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y MCCI

Nuevamente, desde Palacio Nacional, López Obrador arremetió contra Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, MCCI.

"Es Claudio X. González, porque se sentían los dueños de México, con periodistas deshonestos como Carmen Aristegui, periodistas no solo deshonestos, corruptos y mercenarios, capaces de inventar cualquier situación como Loret de Mola; la señora que está con Claudio X. González que pertenece al grupo de Aguilar Camín, María Amparo Casar.

"Afortunadamente siempre, como decía el poeta Díaz Mirón, he salido de la calumnia ileso, por eso muy importante la deshonestidad, no se puede transformar un régimen de corrupción, de privilegio, no se puede enfrentar sin autoridad moral. La honestidad es el escudo que protege, si no fuese eso, si yo estableciera relaciones de complicidad con dirigentes, empresarios, políticos, no tendría autoridad moral, ni tendría autoridad política y no podría llevar a cabo, junto con muchas otra mujeres y hombres, un proceso de transformación, como el que está en marcha, porque me tendrían agarrado, no podría yo hablar, no sería libre", dijo.

Además, López Obrador aseguró que le pedirá al Embajador estadounidense Ken Salazar explicar el financiamiento de su gobierno a MCCI.

