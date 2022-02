Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador escaló sus diferencias con España y ahora planteó hacer una "pausa" en las relaciones con ese país, aunque Opositores lo ven como un distractor ante la polémica creada por su hijo José Ramón López Beltrán y su nuera ante un presunto conflicto de interés entre un proveedor y Pemex.

Lo soltó a la ligera, al calor de su defensa a la reforma eléctrica, aunque después descartó elevar la propuesta a nivel diplomático y matizó con el argumento de que sólo fue un comentario.

"Nos ven como si fuésemos colonia. Hacen lo que llaman 'lobby' los que se dedican a los negocios jugosos al amparo del poder y antes eran como dueños de México", sostuvo.

"Es el caso de las empresas españolas, si ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardaríamos en que se normalizara, para hacer una pausa".

En su conferencia mañanera, al hablar de las críticas de la Embajada de Estados Unidos a la reforma eléctrica, consideró que esa "pausa" conviene a los pueblos de ambas naciones.

Incluso, mencionó que "a lo mejor" cuando él ya no esté en el Gobierno, las relaciones podrían restablecerse.

"Hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los Gobiernos de México y de España", expresó.

"Como tres sexenios seguidos y México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya, cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones".

El Mandatario dijo que no quiere que España vea a México como "tierra de conquista" y volvió a criticar los contratos millonarios a empresas como Repsol, Iberdrola y OHL en sexenios pasados.

"La pausa es vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista, o sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben", sostuvo.

"Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país, y hacen bien, a robarles, pues tampoco queremos nosotros, vamos a esperar, porque era mucho", mencionó.

Engallado, López Obrador incluso pidió al director de Pemex, Octavio Romero, que expusiera un ejemplo de lo mal que, dijo, le ha ido a México con las empresas españolas como Repsol.

"Que iban a sacar más gas de la cuenta de Burgos, o platícales lo de los astilleros, o de cualquier otro negocio de una vez, acuérdate de uno que les puedas contar en breve", le pidió.

Romero comenzó hablando de "los astilleros de Vigo" y, como no dijo que es una ciudad de España, López Obrador lo corrigió.

"A ver, Vigo, España nosotros hablamos para el pueblo, o sea, súbele, no bájale", le pidió el Mandatario.

'Es sólo un respiro'

Cuestionado sobre qué implica hacer una pausa en las relaciones con el país europeo, el Jefe del Ejecutivo afirmó que sólo se trata de un "respiro", por lo que pidió no enojarse.

-¿Pediría la salida del Embajador?, se le preguntó.

"No, no, no, para nada, nada más es irnos despacio, ya lo dije, una pausa, nos convine, nos conviene una pausa, un tiempo, porque eso que sucedió", respondió.

-¿Lo pediría de manera formal?

"No, no, no, no, eso no se puede hacer, imagínense los internacionalistas, los diplomáticos, si de por sí me cuestionan porque soy de Tepetitán, aldeano, implica un comentario, ¿Ya no puedo hacer ningún comentario entonces? Es una plática aquí, una conversación, o sea, para que la gente tenga todos los elementos", argumentó.

El Presidente dijo que no busca pelearse, sino ser claro, y enfatizó que el conflicto es "con los de arriba", no con el pueblo español.

"No es que ahora de repente nos dio por hacer estos cuestionamientos, siempre (los hicimos), además en campaña lo dijimos y la gente votó por que eso se terminara", añadió.

"Ahora que me están preguntando por la relación con España ahí están las denuncias hechas y no se trata de pelearnos".

Opositores ven como distractor que AMLO 'pause' relación ante escándalo de hijo

La senadora panista Kenia López Rabadán afirmó que AMLO quiere que dejen de hablar sobre la casa de su hijo José Ramón López Beltrán.

"Por eso mete el tema de España", señaló en su cuenta de Twitter.

La senadora panista afirmó que AMLO desvió el tema para no hablar del escándalo de su hijo. Foto: Twitter

El expresidente Felipe Calderón coincidió en que López Obrador desvió el tema para no hablar de temas importantes del País.

"¡Qué habilidad para desviar la atención de los temas que son los importantes y de los que afectan mediáticamente!. Ahí está todo mundo hablando de España y no de otra cosa. Mis respetos", publicó en Twitter.

Felipe Calderón dijo que AMLO desvió el tema para no abordar temas importantes. Foto: Twitter

SIGUE LEYENDO: John Kerry pide a México respetar T-MEC y acelerar energías limpias

AMLO niega conflicto de interés entre esposa de su hijo y Pemex

