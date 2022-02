Invita AMLO a la FGR que investigue a su hijo, ‘el que nada debe, nada teme’

México. Sin quitar el dedo del renglón sobre el tema de su hijo, José Ramón López Beltrán, AMLO nuevamente habló desde Palacio Nacional y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue sobre la casa que habitaron en Houston,

De acuerdo a eluniversal.com.mx, AMLO afirmó que hoy en día no hay ningún problema que se le dé curso a la investigación donde se le involucra a su hijo, e incluso pidió que responda.

Esto después de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una carpeta de investigación por posibles actos corruptos relacionada con los contratos que Pemex ha entregado a la empresa petrolera Baker Hughes, así cómo con la renta de una casa que habitó José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams en Houston, Texas.

Asimismo, informó el presidente de México, que ha hablado con su hijo para no que presente denuncia y asegura que estos ataques se deben a una campaña de desprestigio que busca debilitar al gobierno y en especial a él.

No tengo información, pero en el caso que se abrieran la carpeta de investigación no hay ningún problema, todos debemos de comparecer ante la autoridad y el que nada debe, nada teme. Esto ha quedado de manifiesto que es una campaña de desprestigio con la máxima del hampa periodismo según la cual, lo repito y lo seguiré repitiendo, que “la calumnia cuando no mancha tizna”, afirmó AMLO.

De igual manera, insistió López Obrador que se siga la investigación contra su hijo y que ellos respondan en su caso, ya que ‘el que nada debe, nada teme’.

Si van a presentar denuncias, que se le dé curso en contra de José Ramón, su esposa, que ellos, si lo desean que hagan lo propio, yo les recomendaría que no lo hagan, que ellos no, que respondan si hay denuncias. Imagínense, si yo me pongo a denunciar a los que me calumnias pues no tendrá tiempo para gobernar”, dijo.