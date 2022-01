La mañanera de AMLO: 'México sí comprará píldoras contra Covid'

México. Después de que autoridades de Salud dieran a conocer un repunte de contagios en varias partes del país y la presencia de ómicron, durante su mañanera, AMLO afirmó que México sí comprará dos píldoras para tratar el COVID.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, AMLO reconoció de manera preocupante hace unos días un aumento de contagios de COVID en varias partes del país y que en México ya había la presencia de la variante de ómicron.

Ante ello, el mandatario afirmó hoy en Palacio Nacional que México sí comprara pastillas para tratar el virus. Se tratan de los medicamentos Molnupiravir, de Merck, y Paxlovid, de Pfizer, los cuales afirmó ya se están aplicando en varias zonas de Estados Unidos.

Estamos pendientes, hay además ya dos medicamentos que se están aprobando, están en proceso de aprobación por Cofepris que resultan efectivos, tomados, y ya están por autorizarse y se van a empezar a aplicar en hospitales públicos, para que estén al acceso de todos", comentó AMLO en su mañanera.

Asimismo, Andrés Manuel López Obrador fue claro y afirmó que estas píldoras actúan rápido y ayudan en la lucha contra el virus.

Que se sepa que son dos (medicamentos) y actúan rápido, no solo es menos el tiempo de molestias, sino también menos el tiempo de la enfermedad, del contagio, se tarda menos en salir si se utilizan estos medicamentos", informó el presidente de México.

Para finalizar, fue claro al decir que espera que Cofepris apruebe la compra de las píldoras.

Analizan cambiar avión presidencial por helicópteros

En otro de los temas que abordó AMLO en su mañanera desde Palacio Nacional fue que analiza la posibilidad de intercambiar con una empresa privada el avión presidencial por varios helicópteros para combatir incendios en varios estados del país.

Estamos procurando que se venda. Hay propuestas de empresas que quieren intercambiar. La última empresa por unos helicópteros por el avión, incluso son helicópteros que se podrían utilizarse para atender incendios forestales y estamos analizando esa posibilidad, siempre y cuando el avión se acepte al precio de avaluó igual los helicópteros", comentó López Obrador.

Asimismo, destacó que otra opción o uso que se le puede dar al avión presidencial es rentarlo en aeropuertos.

“Y la otra posibilidad es que se entregue a la empresa que va a manejar el nuevo aeropuerto (Felipe Ángeles) junto con el Aeropuerto de Palenque, de Chetumal, el nuevo Aeropuerto de Tulum, que esa empresa maneje este avión y pueda rentarlo”, destacó el mandatario federal.

AMLO da el visto bueno para que se investigue a Santiago Nieto

De igual manera, en su mañanera, López Obrador también habló sobre el caso de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). AMLO dio el visto bueno la investigación que solicitó la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la Fiscalía General de la República.

Es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía, así como le tengo confianza al Fiscal Alejandro Gertz, le tengo confianza a Santiago Nieto y son procesos que tienen que desahogarse", comentó el mandatario.

En el tema, AMLO destacó que si existe una denuncia debe seguirse y llegar hasta donde tope.

"Si hay una denuncia tienen que hacerse las diligencias, pero eso no significa que el señalado sea culpable y no creo que Santiago esté involucrado en actos de corrupción no abuso de autoridad, a lo mejor la Fiscalía tiene que hacer estos procedimientos", comentó en su mañanera.

Es importante recordar que fue el 29 de diciembre, se publicó que la FGR indagaba a Nieto por el crecimiento de su patrimonio inmobiliario durante su gestión como titular de la UIF.

Reconoce que cadáveres abandonados en presidencia de Zacatecas son una provocación

Sin dejar a un lado el tema de la violencia, AMLO también habló sobre los 10 cuerpos sin que fueron abandonados en un vehículo frente a la presidencia municipal de Zacatecas y afirmó que es un acto de provocación.

Hay enfrentamientos entre grupos, y desde luego es una provocación ir a dejar los cuerpos“, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante ello, afirmó que ha ordenado que se haga una investigación en el lugar como el apoyo de varios elementos para reforzar la seguridad en la zona de Zacatecas.

En el tiempo que llevamos con el operativo tenemos una disminución en homicidios del 25% en 40 días. Y también informar que ya hay detenidos de lo de ayer”, comentó López Obrador.

NLD

Las noticias de AM en

Síguenos