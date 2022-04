‘Pese a boicot del INE, seguiré trabajando por el bien del pueblo’, AMLO

México. Después de la jornada electoral de revocación de mandato celebrada ayer en todo el país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en su mañanera que salieron poco a votar, pero fue porque el INE instaló pocas casillas.

De acuerdo a Reforma, el mandatario federal afirma que obtuvo la mitad de los votos que sacó en el 2018, pero responsabilizó de esto al INE, ya que no instaló casillas en todo el país.

Durante su conferencia matutina, AMLO fue claro al decir que pese a que poca gente votó, fueron muchos los que le volvieron a dar su voto de confianza para estar frente al país.

Participaron 16 millones 392 mil ciudadanos. Y de esos, decidieron porque se me revocara el mandado un millón 056, que significa 6.4% y porque siga 15 millones 060 mil 746, que significa 91.8%. Los votos nulos fueron 274 mil 988, el 1.6%, ya estamos hablando de prácticamente todas las casillas", comentó AMLO en su conferencia.

Asimismo, López Obrador aclaró que aunque parece que fueron pocos los que votaron, fue mucha la gente que hoy en día aún lo quiere al frente del país, aunque destacó que no tiene nada que ver estas cifras en comparación a las elecciones de Calderón, donde afirma que sufrió un fraude.

¿Qué significa esto? Pues que participó mucha gente. Para tener una idea, en 2006, que no se olvida, yo obtuve, de acuerdo a las cifras oficiales, 14 millones 800 mil y Calderón 15 millones, cifras oficiales. La realidad fue otra, porque hubo un gran fraude, pero aún con los votos inflados de Calderón, ahora obtuvimos más", comentó el mandatario federal.

AMLO también volvió a responsabilizar al Instituto Nacional Electoral al no instalara casillas en zonas donde hay más gente, lo que dificultaba que la ciudadanía saliera a votar.

Aquí hay que tomar en cuenta que no se instalaron todas las casillas, se instaló un tercio de las casillas. En 2018 se instalaron alrededor de 160 mil casillas y ahora fueron 56 mil, 57 mil, un tercio", resaltó AMLO.

De igual manera, aseguró el presidente de México que hoy en día la situación ha cambiado mucho, pero afirmó que ahora también sufrió boicot del INE.

"También lo digo porque nuestros adversarios, que se enojan mucho dicen 'es la mitad de los votos que obtuvo el Presidente en la elección del 18', sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados, hubo municipios en donde no hubo casillas", argumentó López Obrador.

Para concluir en el tema, AMLO agradeció a quienes salieron a votar y darle su voto de confianza para seguir al frente del país.

En mi pueblo, decía yo anoche, que existe desde antes de la llegada de los españoles, es prehispánico, Tepetitán, no instalaron casilla, la instalaron a 30 o 40 kilómetros. Pero la gente salió a votar a pie, en cayucos, en lanchas, a caballo, en camioneta, cómo pudo, pero participaron. Realmente les agradezco mucho, no tendría cómo pagarles, bueno sí, sí tengo cómo pagarles, no traicionándolos jamás y seguir trabajando en bien del pueblo", concluyó.