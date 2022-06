México. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que gracias a la cuarta transformación se ha logrado gobernar al país, ya que de lo contrario, estaría en emergencia.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, AMLO aprovechó en su conferencia matutina para resaltar que ha sido la 4T la que ha ayudado al país en estar avanzando y ser parte de una transformación.

Asimismo, el mandatario federal también fue claro al decir que de no haber optado por una 4T, México estaría en decadencias con respecto a muchos países.

Si nosotros no hubiésemos optado por una transformación, estaría el país en un estado de emergencia y de ingobernabilidad. Una decadencia solo se puede enfrentar con una transformación. Ya no funciona más de lo mismo, hace falta cambiar, en todos lados”, dijo López Obrador.

De igual manera, el presidente de México aseguró que el modelo neoliberal que muchos conservan no funciona, pues solo protege este a las minorías.

De igual manera, AMLO afirmó también que la inflación que se vive hoy en día es un problema mundial.

La inflación es mundial y fue originado por las mismas políticas de siempre, por el mal comportamiento de las élites de poder, económico y también político que originan el sufrimiento de los pueblos”, comentó López Obrador.

También afirmó que la guerra de Rusia contra Ucrania fue por un problema de política que no se supo remediar a temprana hora,

Yo pregunto, ¿qué no se pudo evitar la guerra en Ucrania? Claro que sí, falló la política y miren el daño que ocasiona: pérdida de vidas humanas; que fácil es decir ‘ahí mando tanto para armamento, yo pongo las armas y ustedes ponen los muertos’. Es inmoral, cuántos refugiados, desplazados y agreguen, el daño económico”, afirmó.

“Eso que estamos mencionando, los precios de los combustibles en Europa, la inflación, ya no debe de continuar la misma política y se tiene que poner en el centro a la gente, no las élites, no los intereses de los de arriba, sino pensar en los pueblos”, destacó.

‘Va por México, solo perjudica al pueblo’, AMLO

Asimismo, entre otros de los temas y luego que la coalición “Va por México” anunciara una moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa de reforma a la Constitución que proponga el presidente Andrés Manuel López Obrador, el jefe del Ejecutivo federal señaló que con esta decisión solo perjudican al pueblo y ante su amago, llamó a que ya no vayan a legislar, pero que no cobren y pidan licencia.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que como jefe del Ejecutivo federal tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas constitucionales.

Ahora que los diputados dicen, los legisladores o los dirigentes del bloque conservador que va haber una huelga, una moratoria, que no me van aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional, Imagínense, ¡qué legisladores! ¿A quién perjudican? Al pueblo.

“Entonces que, ya no vayan si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a al Cámara de Senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia, porque están declarando que no van aprobar nada, nada, de lo que nosotros vamos a proponer y resulta que el Ejecutivo, pues tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas”, recordó en conferencia de prensa.

"Moratoria constitucional" por "cerrazón" de AMLO al diálogo: Va por México

El pasado jueves, la coalición Va por México anunció una "moratoria constitucional" en lo que resta la presente legislatura.

En conferencia de prensa de los dirigentes del PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; y PRD, Jesús Zambrano, el líder panista detalló que durante el tiempo que resta a esta legislatura, los grupos parlamentarios de esos tres partidos no aprobarán ninguna iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución.









