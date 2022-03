Trifulca en Querétaro-Atlas son actos que dejaron gobiernos neoliberales, afirma AMLO

Durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador habló sobre la trifulca ocurrida en el partido de Querétaro y atlas, donde hubo 26 lesionados y afirmó que esto es culpa de lo que dejaron los gobiernos neoliberales.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, AMLO también manifestó que se debe continuar moralizando al país y atender las causas de fondo que originan la violencia en todos los aspectos.

De igual manera, López Obrador volvió a insistir que la violencia ocurrida es a causa de los que dejaron los gobiernos anteriores, donde era normal la corrupción.

Sobre el mismo tema, AMLO afirmó que desde hace tres años comenzó el país una transformación y es un proceso que lleva tiempo, por lo que no bajará los brazos en ello.

Lo viejo, lo anacrónico, el viejo régimen no acaba de morir, y además todavía prevalece mucha gente que se formó en ese ambiente. La enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México, no dejar de insistir en que solo siendo buenos se puede ser feliz, que se debe estar con nosotros mismos, con nuestra conciencia. Vamos a pensar ¿Qué programa se aplicó en los gobiernos anteriores para los jóvenes? ¿Cuándo se habló de que se tenían que atender las causas?”, aseveró el mandatario.