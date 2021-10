La mañanera de AMLO hoy: ‘Ineficiente y desidiosa’, así califica a la OMS por no aprobar todas vacunas contra COVID

Desde Palacio Nacional, en la mañanera de hoy, AMLO se fue contra la Organización Mundial de la SALUD (OMS) ya que aún no le responden una carta donde solicitó reconocer todas las vacunas contra COVID, como Sputnik y CanSino.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, AMLO fue preciso al decir que la OMS está trabajando con una actitud ‘ineficiente y de desidia’, pues afirman que si quisiera en un lapso de 72 horas podría aprobar la aplicación de todas las vacunas contra COVID.

No, todavía no (han respondido); originalmente pensé en mandar una carta a la OMS, solicitándoles respetuosamente que aceleraran el proceso de certificación, de aprobación de las vacunas, porque es de dominio público que han ayudado, que no perjudican, al contrario, que protegen", dijo AMLO en la mañanera de hoy.