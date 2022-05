México. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador puso un ‘freno’ a la Secretaría de Economía al haber autorizado que se haga una verificación física y mecánica de autos con 4 años de antigüedad.

De acuerdo a Refora.com, el mandatario federal expreso su molestia ante el hecho de que se intente afectar más la economía de millones de mexicanos, afirmando que no se va a ‘bolsear’ a la gente.

Asimismo, AMLO afirmó que se revisarán decisiones porque alguna se toman sin consultar y perjudican a la economía de millones de mexicanos.

Sí, lo vamos a revisar, no tenía yo conocimiento, hay decisiones que toman las Secretarías y no se consultan, ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte, antes era un desorden el Gobierno, porque cada Secretaría hacía lo que pensaba era su función o responsabilidad, ahora no, sobre todo en lo que perjudica a la gente", comentó López Obrador.