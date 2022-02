México. Durante la mañanera de hoy, AMLO habló sobre la situación sobre en la economía del país y afirmó que pese a que dan pronósticos malos, el país crecerá este año.

Al tomar la palabra, AMLO inició con la pregunta "¿Cuál recesión?", a lo que él mismo repsondió y rechazó que México se encuentre en recesión, por lo que aseguró que pese a que haya menos crecimiento "México es menos desigual que cuando se aplicaba la política neoliberal" y pronosticó un crecimiento del 5% para este 2022 y para los próximos dos años.

Aseguró que la llegada de la nueva variante ómicron, entre otros factores, impidió que México llegara a crecer al 6% el año pasado.

A pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal indicó que no se puede hablar de recesión si en el mes de enero es uno de los meses en donde más empleo se generaron en los últimos años y manifestó que se tiene que cambiar los enfoques "tecnocráticos" que no tienen que ver necesariamente con el bienestar de la población.

"¿Estamos en recesión o no?" se le preguntó en conferencia de prensa.

No, no, porque se creció 5%, dos trimestres abajo porque íbamos creciendo y se nos vino lo de la nueva variante, sin embargo el crecimiento del año pasado fue de 5% y no solo debe de verse el dato del crecimiento; primero, porque un gobierno como el nuestro tiene que pensar en el crecimiento, pero también en el bienestar, porque cuando se habla del crecimiento, es acumulación de riqueza, pero no necesariamente distribución de riqueza, es más dinero, pero en beneficio de quién.

"Cuando nosotros estudiábamos, más que de crecimiento se hablaba de desarrollo, porque eso es integral, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la salud, con educación, con el bienestar, con el estar bien, es un asunto de fondo, conceptual (…) cambiar el enfoque tecnocrático que no tiene que ver necesariamente con el bienestar de la gente, con el bienestar del pueblo".

Por su parte, Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "¿Quién es quién en las mentiras de la semana?" en la conferencia matutina del presidente también alertó de un fraude que se difunde en redes sociales para acceder a supuestos créditos del Banco del Bienestar.

Durante su intervención en la conferencia del mandatario, García Vilchis señaló que el fraude se da principalmente a través de llamadas telefónicas, pero también mediante aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, en las cuales se ha difundido un audio que pide llamar a un número telefónico para acceder a créditos facilitados por la Secretaría de Bienestar.

Asimismo, otro de los temas que tocó AMLO, luego que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó modificar la pregunta para la consulta de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pregunta esta "tan complicada" que pidió a la población buscar "un buen traductor" para que no se vaya a equivocar el momento de ir a la casilla.

Ante ello, el titular del Ejecutivo federal manifestó que la pregunta debería ser "si o no" si desea que continúe él en el cargo y llamó a "correr la voz" para que la población sepa cómo votar en el ejercicio del próximo 10 de abril.

Afirmó que tiene información de la posibilidad de que el Tribunal Electoral (TEPJF) trate de cambiar la pregunta.

Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que no se conoce, la gente no sabe si va ser `sí´ o `no´, entonces si pedirles a todos que busque un buen traductor, porque eso tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar, y que ayuden porque es muy sencillo, debería ser ´sí o no´, pero hasta, no creo que sepan, ¿ustedes si por ejemplo la gente desea que yo me quede es `si o no´? ¿Lo saben ustedes? No, todavía no.