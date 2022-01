México."En este gobierno no tienen influencia mis hijos”, con estas palabras, en la mañanera, AMLO abordó el tema sobre el escándalo de su hijo al darse a conocer que vive en una lujosa casa en Houston, Estados Unidos.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, entre los temas que habló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina estuvo el de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.

Y es que durante el fin de semana, salió una publicación de que su hijo mayor vive en una lujosa mansión valuada en un millón de dólares en Estados Unidos, situación que llamó la atención en las redes sociales como de varios políticos.

Ante ello, el presidente de México fue claro al decir en la mañana desde Palacio Nacional que ninguno de sus hijos ha sacado beneficio de su gobierno y que lo que hacen es totalmente diferente a lo que la gente piensa.

En este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado", comentó AMLO sobre el escándalo de los lujos de su hijo José Ramón López Beltrán.

Asimismo, habló que su hijo mayor siempre ha hecho negocios y que cuando se casó, su pareja también es empresaria y no tiene nada que ver con su gobierno.

Él se casó con Carolyn Adams y está complicado meterse o mezclarla con algo relacionado a México, porque al parecer la señora tiene dinero y no tiene nada que ver con el gobierno".

Se va contra Loret y Aristegui

En el mismo tema, AMLO también acusó a la periodista Carmen Aristegui al querer comparar la situación de su hijo con el caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.

"Carlos Loret de Mola es un golpeador, mercenario y sin principios. No somos iguales”, comentó también AMLO sobre las declaraciones del periodista Carlos Loret de Mola sobre los lujos del hijo mayor del Presidente, que chocan con los dichos de austeridad.

Los escándalos de la familia de AMLO: sus hermanos, su prima y su hijo mayor

La familia del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha visto envuelta en escándalos a pesar de que el mandatario tabasqueño ha tratado de pregonar que en su gobierno no hay corrupción y es austero, sin embargo, sus hermanos, su prima y su propio hijo han manchado el sexenio de su padre, hermano y primo.

Familia de AMLO: Pío López Obrador recibe fajos de billetes

El periodista Carlos Loret de Mola exhibió en su espacio en Latinus a Pío López Obrador, uno de los hermanos del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo fajos de billetes de manos de David León -quien era funcionario federal- en 2015, primer año en que Morena competiría elecciones.

El Presidente AMLO afirmó que "yo no protejo a nadie, yo llegué aquí para encabezar una transformación" y luego se deslindó de las acciones de su familiar "si mi hermano es responsable que sea castigado, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco".

Familia de AMLO: Martín Jesús recibe fajos de billetes

Otro hermano del Presidente AMLO fue captado recibiendo fajos de billetes. Martín Jesús recibió 150 mil pesos en efectivo en 2015 también de David León. El Mandatario tabasqueño dijo que se trataba de un asunto personal y no recursos para campañas electorales.

NLD

Las noticias de AM en

Síguenos