AMLO admite que su hijo trabaja en el Tren Maya y vuelve a exhibir a Loret de Mola

México. Sin importar que días antes negaba cualquier relación de su hijo mayor con el gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador admitió el fin de semana que José Ramón López Beltrán, trabaja en una empresa de los hijos de Daniel Sánchez, a quienes los ayuda en la supervisión del Tren Maya.

sin cobrar nada: no hay ningún problema de interés él no tiene ningún negocio con el gobierno", volvió a afirmar AMLO tras dar a conocer la noticia.

Fue el mismo hijo mayor de AMLO, López Beltrán, quien a través de un comunicado informa y asegura que trabaja como asesor de la empresa Kei Partners en Houston, Texas, esto, días después del reportaje donde se le ve que vive en una casa de lujo con un costo superior al millón de dólares.

En el comunicado, afirma el hijo mayor de AMLO que 'en 2018, año en el que su padre ganó las elecciones Presidenciales y tomó posesión de su cargo, decidió seguir ejerciendo su profesión como abogado, sin embargo, posteriormente acordaron en familia mudarse a Estados Unidos'.

Asimismo, afirmó que 'desde el 2020 trabaja como asesor legal de desarrollo y construcción para la empresa privada KEI Partners en Houston. Ante ello, también aseguro que sus ingresos provienen de su empleo.

Tras el comunicado de su hijo, fue el mismo presidente quien dijo esta mañana:“Celebro, la verdad, me dio gusto de que echaron a andar un mensaje”.

Horas después, en la mañanera del hoy lunes, Andrés Manuel López Obrador volvió a mostrar los 'presuntos ingresos' del periodista Carlos Loret de Mola mientras afirmaba que es una persona que se dedica a golpear a su gobierno.

Debe de transparentarse todo, el que nada debe nada teme, no sé por qué se alebrestaron, se molestaron tanto porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. ¡Cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear, no solo al gobierno, no solo el presidente, sino el proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México, la corrupción!”, comentó AMLO en su conferencia mañanera.