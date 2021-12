‘Slim anda en lo suyo y que no anda promoviendo la oposición’, afirma AMLO

México. A casi dos días de que AMLO desayunara con el empresario e ingeniero Carlos Slim, de Grupo Carso, hoy desde Palacio Nacional volvió hablar sobre su encuentro y afirmó que ‘él no promueve la oposición a su gobierno, porque él anda en lo suyo’.

"Es un empresario importante, institucional, él no anda promoviendo la oposición al gobierno, él anda en sus empresas, en lo suyo, y nos paga 28 mil millones, nada más para que tengan una idea. Es su obligación, no es una concesión gratuita, es su responsabilidad, pero es una cantidad considerable de una filial que vende en Estados Unidos y que decide pagar los impuestos aquí", comentó López Obrador desde Palacio Nacional.

Asimismo, en su conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador destacó que su gobierno ha ejercido hasta el día de hoy un aproximado de 42 mil millones de pesos en vacunas, y éstos [los recursos que Slim Helú pagó de impuestos] son 28 mil [millones de pesos], "¿cómo no lo voy a invitar a desayunar?".

De igual manera mencionó que el lunes desayunó con el empresario tamales de chipilín, chocolate, budín y pan de yuca.

También el mandatario ironizó nuevamente porque el periodista Joaquín López Dóriga criticó la vajilla que se usó.

Para finalizar sobre el tema el presidente reiteró que la oposición se ha portado muy bien, pero lamentó que "no es inteligente ni tiene fundamentos, no argumentan, y esa crítica hace falta", dijo.

Asimismo, en la misma mañanera, López Obrador celebró que el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna (Morena) desistiera de su demanda contra los consejeros del INE que votaron por posponer la revocación de mandato.

No creo (que se afecte la autonomía del INE). Ya aceptó el legislador que presentó esta denuncia penal retirar… que buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez que presenta una denuncia porque considera que es un delito el cometido y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo considera excesivo, y dice ‘me retracto y ya no continúo', y no va ratificarla, pero que bien que lo hizo", dijo AMLO.

Asimismo, criticó que los conservadores, que tienen como ideología la hipocresía, no hicieron lo mismo cuando él fue procesado durante el desafuero como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Refirió un tuit del diputado Santiago Creel Miranda (PAN) quien señaló que la demanda del diputado Gutiérrez "cometió un grave error al presentar ante la FGR una denuncia contra Consejeros del INE, la cual no acompañamos".

Cuando a mí me juzgaron, ninguno de esos dijo nada y Creel era secretario de Gobernación… Ellos hicieron lo mismo en contra mía y no se retractaron, le siguieron, ni modo que Creel no se enteró cuando Vicente Fox mandó llamar al presidente de la Corte, Mariano Azuela, para darle instrucciones de que me desaforaran", concluyó López Obrador.