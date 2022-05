México. Hoy en su mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continuó hablando sobre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y ahora acusó que la institución ‘se cundió’ de derechismo, pero también afirmó que lo mencionado 'se ha malinterpretado'.

Asimismo, el mandatario federal, afirmó que la mayoría de sus maestros en el área de ciencias sociales eran aplaudidores del régimen de corrupción, ya que con el presupuesto que recibir la máxima casa de estudios del país, se creó una ‘burocracia dorada’.

No es cuestionar a la UNAM, yo he hecho aquí algunos planteamientos y se han malinterpretado, porque me interesa mucho que esa institución importantisima, histórica, de nuestro país, siga siendo una gran institución. Que no se mantengan cotos de poder, influyentismo, que no coopten a investigadores, a maestros, que no castiguen a los que no están de acuerdo con las posturas antineoliberales, porque se llegó la extremo de que la mayoría de los maestros eran aplaudidores del régimen de corrupción, y estoy hablando de las ciencias sociales, se cundió de derechismo, con todo respeto”, comentó el presidente de México.