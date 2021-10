Ciudad de México.- José Luis Pech, legislador de Morena, insultó a la senadora Lilly Téllez, durante una reunión de la Comisión de Salud en el Senado; la panista asegura que no le exigirá una disculpa.

Sobre el proceso de organización y convocatoria de la entrega de la Medalla, José Luis Pech refirió que el tema de las invitaciones corresponde a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez.

Es ciertamente que invite al Presidente de la República, lo que no hay que olvidar es que son Poderes diferentes y aunque tenga la invitación, no es una ley. Una invitación no deja de ser eso, una invitación. El que la recibe decide si acude o no y es una facultad del que la recibe decidir si quiere acudir o no (...)”.