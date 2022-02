La senadora Lilly Téllez publicó varios mensajes en su cuenta de Twitter en el que responde a la pregunta que le lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

La legisladora, que primero formó parte de la bancada de Morena y después claudicó para incorporarse a la de Acción Nacional, escribió que López Obrador cometió un error con ella, ya que no sería su complice.

POR SI NO LO VISTE: AMLO acusa a Lilly Téllez de traición y llama a sus simpatizantes a no manifestarse

Confirmo que el Presidente López Obrador cometió un error conmigo: creyó que iba a ser cómplice y servil a cambio de la cercanía con su poder; que sería sumisa por interés político y económico como los parásitos que le rodean. Que no se victimice, pues bien sabía de mi carácter”, expuso la Senadora panista.

La periodista y ex conductora de noticieros en TV Azteca consideró que López Obrador debería ser juzgado e ir a prisión por haber violado el Artículo 4 de la Constitución, por no haber garantizado el derecho a la protección a la salud de los mexicanos, por el desabasto de medicamentos durante su administración.

No ha garantizado el derecho a la protección de la salud de los mexicanos. Su política ante COVID, el desabasto de medicamentos y la destrucción del sistema de salud, han provocado miles de muertes”, manifestó.

En un tercer y último tuit de ese hilo, Téllez consideró que el Mandatario federal debería pisar la cárcel por haber dejado en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", durante un operativo que realizaron fuerzas militares en Culiacán, evento que fue conocido como "El Culiacanazo".

ADEMÁS: Lilly Téllez se destapa: metería a la cárcel a AMLO y soy más capaz que Sheinbaum

En su conferencia matutina de hoy desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como un error el haber invitado a las filas de Morena, y por ende, al movimiento de su llamada Cuarta Transformación a la periodista Lilly Téllez y a otras figuras.

Y esta señora que me quiere meter a la cárcel, ¿qué le hice? Lo único fue que cometí, a lo mejor, el error de invitarla, pero ¿en qué la dañé? No, en nada. Es un pensamiento conservador, también lo entiendo, pero eso es lo que está sucediendo”, afirmó el Presidente.

También se pronunció sobre aquellos que llamó "traidores a la 4T", quienes una vez que fueron invitados al movimiento que encabeza, dijo, luego "traicionaron al movimiento".

Apenas la semana pasada, la senadora Lilly Téllez hizo público su interés por ser considerada como candidata presidencial para las elecciones de 2024, y dijo que de poder suceder en el cargo a López Obrador, le gustaría verlo en la cárcel.

También se dijo capaz de derrotar en las urnas a la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, y "entrarle si hay que entrarle".

Por supuesto que me siento capaz de derrotar a Claudia Sheinbaum. Si hay que entrarle, pues hay que entrarle y no me puedo ahorita hacer a un lado si puedo contribuir ante lo que estoy viendo”, expuso en el conversatorio difundido en Twitter.