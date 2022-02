Ciudad de México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, se destapó para las elecciones del 2024 al asegurar que se siente más capaz que Claudia Sheinbaum y en caso de ser presidenta metería a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador.

Durante una entrevista para un space de la cuenta de Twitter Social Civil México, la misma que organizó el foro a favor del periodista Carlos Loret de Mola y que desató el hashtag #TodosSomosLoret, la exmorenista dijo que le gustaría meter a la cárcel a López Obrador.

"Si yo fuera presidente no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo no lo veo como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y muy necesario acto de justicia", aseguró a pregunta expresa de un usuario de Twitter identificado como Eduardo.

"No me temblaría la mano para meter a la cárcel al Presidente, a López-Gatell y a otros miembros del gabinete", señaló.

Para llegar a ser presidenta, en el 2024, la legisladora sonorense aseguró que es más capaz que Claudia Sheinbaum, actual jefa de Gobierno, favorita del Presidente Andrés Manuel López Obrador para ser la candidata de Morena.

'Más capaz que Claudia Sheinbaum', dice Lilly Téllez

"Sobre todo si fuera frente a Claudia Sheinbaum, si me preguntan si yo me siento más capaz que Cladia Sheinbaum, lo digo con toda claridad y toda seguridad, por supuesto que sí", aseguró.

En la entrevista, Téllez explicó que "mando a volar" a Morena en la cúspide del poder porque engañaron supuestamente a los mexicanos.

"Es un violador serial de la constitución", dijo sobre el Presidente de México. Además, dijo que el Gobierno obradorista es un aliado del crimen.



(Con información de Hora GT)

