Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continuó sus ataques contra los periodistas, en la mañanera de este miércoles 16 de febrero, al pedir a Jorge Ramos, Carmen Aristegui y Ciro Gómez Leyva revelar cuánto ganan, así como se lo pidió y exhibió las ganancias de Carlos Loret de Mola.

En tanto que periodistas protestaron contra los asesinatos de los comunicadores que han ocurrido desde sexenio anteriores hasta el actual, por lo que no hicieron preguntas, aunque el Presidente de México ofreció el apoyo pidió que no se ataque a su Gobierno por estos hechos.

La mañanera de AMLO: Carmen Aristegui, Jorge Ramos y Ciro Gómez Leyva deben revelar cuánto ganan

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidió, no solo como lo hizo con Carlos Loret de Mola, a Jorge Ramos, Carmen Aristegui y Ciro Gómez Leyva revelar cuánto ganan.

Además, supuestamente, el Presidente de México aseguró que Loret de Mola está vinculado con la venta de medicinas y con el exgobernador de Tabasco Roberto Madrazo.

"Está de por medio el interés nacional. Imagínense habían 10 empresas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicinas y equipos médicos y una de estas tiene que ver con Latinus, que tiene que ver con Roberto Madrazo. Es una relación de complicidad de medios, políticos corruptos, y les molesta mucho lo nuestro, pero como decía Melchor Ocampo 'me quiebro pero no me doblo'. Vamos para adelante, vamos a limpiar al país de corrupción y sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos, y pruebas", señaló.

"Cuando hablo de que el señor Loret deMola recibió el año pasado 35 millones, pues es porque tengo las pruebas, nada más que no me deja el Inai darlas a conocer y tengo más", dijo.

"En el caso de Loret de Mola no es un asunto de afectar, de dar a conocer lo que haga el periodista, es que ese periodista está vinculado con la venta de medicinas, de equipos médicos, y así otros. Yo creo que sin necesidad de que intervenga transparencia estos por ética deberían de informar cuánto gana Loret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui, cuánto ganan", pidió el Presidente tabasqueño.

"A lo mejor lo de sus bienes pues no, aunque también ayudaría mucho saber de Jorge Ramos. Porque están representando a intereses, no representan al pueblo, representan a intereses creados", señaló López Obrador desde Palacio Nacional.

Periodistas no realizaron preguntas en protesta por los asesinatos de comunicadores. Foto: Tomada de video

La mañanera de AMLO: Protestan periodistas por asesinatos y no hacen preguntas

En protesta por los asesinatos de los periodistas, reporteros que acudieron a la mañanera de este miércoles no realizaron preguntas al Presidente de México.

Aunque López Obrador ofreció su apoyo, también pidió a los comunicadores no atacar a su gobierno por las muertes de periodistas en su sexenio.

"Nosotros no mandamos a aniquilar a nadie. El estado ya no, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos", aseguró.

"Y si hay pruebas se castiga, pero no hay ni intención, ni siquiera está en nuestro pensamiento, nosotros no somos represores, para que no nos confundan", indicó.

López Obrador ofreció su apoyo, solidaridad y protección a los periodistas.

"Que bien que se separa, hay que proteger a todos, ricos, pobres, periodistas honestos, mercedarios y todos", señaló.

Sin embargo, pidió a los periodistas no utilizar el asesinato de los comunicadores para atacar a su Gobierno.

"Es la utilización del dolor ajeno, eso es una manipulación", expresó al referirse que Jorge Ramos publicó que "los están matando".

