Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó la condena de la Cancillería por la invasión de Rusia a Ucrania; además en otro tema criticó al INE por la instalación de pocas casillas para la revocación de mandato, pues es una "violación flagrante a la Constitución" y anunció que sí participará en la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles sin tomar la palabra.

El Presidente de México, antes de condenar a Rusia, rememoró las veces que el País ha sido intervenido por otros países.



"Vinculamos la no intervención, a no participar en decisiones de otros países en ningún terreno, que no haya financiamiento de países extranjeros a grupos que se oponen a gobiernos legítimos y legalmente constituidos", afirmó.

Lo extremo son "las invasiones militares", que nosotros hemos padecido, dijo.

"Nos invadieron los españoles e impusieron un sistema colonial que dominó tres siglos en nuestro país, luego nos invadieron dos veces los franceses", recordó.

También abordó cuando hubo una invasión de Estados Unidos y a México le quitaron el territorio de Texas.

Finalmente, vino el rechazo de la invasión rusa a Ucrania por parte del Presidente de México como lo hizo la Cancillería mexicana a cargo de Marcelo Ebrard.

"De rechazar, condenar cualquier invasión, de cualquier potencia", afirmó López Obrador, "en este caso de Rusia, pero lo mismo se trata de China o se trata de Estados Unidos, queremos que se respete la independencia de los países, la soberanía de los pueblos".

Mañanera de AMLO: Critica a INE por instalar pocas casillas para revocación

El Presidente de México criticó al INE por instalar pocas casillas para el ejercicio de revocación de mandato y consideró que es una "violación flagrante a la Constitucón".

Como lo hizo el jueves, López Obrador retomó sus críticas al árbitro electoral al cuestionar los recursos que se están destinando para el ejercicio y las pocas casillas.

Según una gráfica que mostró el Presidente tabasqueño, el INE en la consulta popular del 2021 para preguntar si se enjuiciaban a los expresidente instaló 57,077 casillas con un costo por casilla de 8 mil 805 pesos, mientras que para la revocación serán 57 mil casillas, pero con un costo de 29 mil 692 pesos.

AMLO cuestiona el número de casillas que instalará el INE para la revocación de mandato. Foto: Tomada de video.

"No me quiero quedar nada más con la denuncia. Porque van haber municipios en donde no van a instalar ninguna casilla, es una violación flagrante a la Constitución", afirmó.

"Si hay un mandato constitucional no pueden alegar que no tienen dinero, porque tienen un presupuesto suficiente, no solo porque ganan más los consejeros que el presidente de la república y tienen viáticos y gastos excesivos", señaló.

López Obrador dijo que si es un mandato constitucional deben suspender gastos para cumplir con la Constitución.

"Ojalá, y sin que se tome como una presión, sino en muy buenos términos, yo les solicito al consejo del instituto electoral que se reúnan y se incremente el número de casillas y que acudan a mecanismos como el apoyo de autoridades estatales, locales, organismos electorales locales, organizaciones sociales, incluso organizaciones sindicales, empresariales, que podrían ayudar", dijo.

El Mandatario adelantó que sí acudirá a inaugurar el Aeropuerto Felipe Ángeles, pero sin tomar la palabra.

