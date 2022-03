Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de ocultar las casillas y no informar sobre la revocación de mandato, por lo que está en contra de la Constitución.

Sobre la detención de Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", criticó la difusión de sus fotos en la cárcel, pidió no usar la ley para venganzas políticas, pero, a la misma vez que no haya impunidad.

También abordó otros temas como las denuncias que hay contra el influencer Chumel Torres y la alcaldesa Sandra Cuevas. Además prometió que el jueves habrá un informe sobre el asesinato de otro periodista ocurrido el martes en Michoacán, Armando Linares.

Mañanera de AMLO: Critica difusión de fotos de 'El Bronco'

Al mismo tiempo que pidió no haya impunidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no usar la ley para venganzas políticas tras la detención del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

"Se tiene que informar bien sobre las causas, lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas. No de deben fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad", señaló en la mañanera de este miércoles 16 de marzo de 2022.

Además criticó que se hayan difundido las fotos de "El Bronco" porque "es un asunto que tienen que ver con la dignidad y como decía el Quijote, por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida".

Mañanera de AMLO: Oootra vez ataca al INE

López Obrador nuevamente como lo ha hecho en numerosas ocasiones criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) presuntamente porque está ocultando las casillas y no las está instalando para el ejercicio de revocación de mandato.

Además, dijo, el INE está en contra de la Constitución porque no está informando sobre el ejercicio.

"Porque las están escondiendo", cuestionó el Presidente tabasqueño. "Que no me vayan a cepillar por lo que estoy diciendo... no al mapachismo”.

Mañanera de AMLO: Promete informe sobre asesinato de Armando Linares

Luego de que en México asesinaran a otro periodista, el Presidente de México prometió que el jueves habrá un informe sobre el crimen de Armando Linares, periodista que fue hallado sin vida en Michoacán el martes.

Además de lamentar el crimen, López Obrador aseguró que en los asesinatos de periodistas no es el Estado quien los está matando. "No hay elementos para señalar como responsables a funcionarios públicos", indicó.

El Presidente tabasqueño atribuyó los crímenes a bandas de delincuentes.

Mañanera de AMLO: Chumel Torres y Sandra Cuevas

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una carpeta de investigación contra el influencer y conductor de Radio Fórmula, Chumel Torres, por apología del delito, el Presidente López Obrador se deslindó de la demanda.

"Tampoco tengo nada que ver, pues que lo investigue la autoridad y que ellos decidan, ya sabemos que Chumel puede ser hasta un buen candidato para el bloque conservador", afirmó.

Asimismo descartó estar detrás de la demanda contra la alcadesa opositora Sandra Cuevas.

"No tengo que ver absolutamente nada y con todo respeto está mintiendo porque dice que yo mando a desaparecer a periodistas, a ver también si lo tienes porque se pasa", dijo sobre Cuevas.

Y sobre el periodista Carlos Loret de Mola y Claudio X. González cuestionó en dónde viven luego de que difundieran las mansiones de su hijo José Ramón López Beltrán en Texas.

Pues en la mañanera afirmaron que Loret de Mola tiene 13 departamentos en la Ciudad de México.

“Pues 13 departamentos es como una inmobiliaria, ¿no?”, cuestionó López Obrador.

