Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a los opositores "hoy, hoy, hoy" definir si van a legislar o no las reformas constitucionales que propone como la Electoral y la de la Guardia Nacional.

Recordando la famosa frase que hizo célebre Vicente Fox, cuando dijo que "hoy, hoy, hoy" quería debatir con Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida, ahora AMLO entre risas pidió que hoy se definiera la Oposición.

"Que hoy nos digan, es que iba a decir hoy, hoy, hoy, hoy (se ríe). Que nos digan si es así o es como lo dijo Chong ayer, para saber, no el doble discurso, no la hipocresía", señaló AMLO luego de la contradicción del legislador con la posición oficial de su partido.

Y es que el senador del PRI Miguel Ángel Osorio Chong desconoció la moratoria que propuso su líder Alejandro Moreno. "Nos pagaron, nos eligieron los ciudadanos para venir aquí a legislar. Legislar quiere decir: aprobar, pero también rechazar lo que no le sirve al país".

"Así están las cosas, ojalá y hoy salgan a ¿cómo se llama cuando se presenta una denuncia?, a ratificar la denuncia o qué han pensado, porque nada de este juego, esta simulación de que los líderes o los dirigentes dicen 'moratoria constitucional' y algún diputado o senador de estos partidos dicen 'no no no no, eso no', necesitamos una definición", dijo AMLO.

El pasado fin de semana, los líderes del PRI, PAN y PRD, conformados por la alianza Va por México, firmaron un acuerdo de "moratoria constitucional" para no aprobar cualquier iniciativa de reforma a la Constitución en los siguientes dos años. Por ejemplo, la desaparición del INE en la reforma electoral, o la militarización de la Guardia Nacional, al ser incorporada a la Sedena.

En caso de cumplirse, Morena no alcanzaría los votos para sacar ninguna reforma, al igual que la reforma energética, todas las propuestas del Presidente de México o de los legisladores morenistas serían rechazadas.

Mañanera de AMLO: No acuden médicos a cita para obtener plaza

El 57 por ciento de los médicos especialistas que buscaban una plaza en la Jornada Nacional de Reclutamiento se registraron, pero no acudieron a la cita para formalizar su trámite, reveló el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer.



En conferencia de prensa, Alcocer informó sobre los últimos avances donde se ofertaron 14 mil plazas vacantes y se recibieron 20 mil 840 correos, lo que logró 40 sedes de acreditación.



No obstante, el Secretario mencionó que solo el 41 por ciento (4 mil 494) de los médicos logró pasar a la siguiente etapa.



"Se registró a 10 mil 920 médicos, 6 mil 229 no acudieron a la cita y hubo 4 mil 494 acreditados", reveló.



Mientras que el 2 por ciento -197 aspirantes a las plazas- no fueron acreditados.



Este 15 de junio concluye la integración de expedientes y se aseguró que habrá una segunda opción para lograr mayor contratación, y si es necesaria, una tercera y cuarta.



El titular de la SSa reveló que en la especialidad más requerida por el Gobierno federal, debido a su mayor deficiencia, que es Medicina interna sólo el 10 por ciento de los aspirantes lograron acreditarse.

"De 1,806 solo el 10 por ciento, 182 médicos fueron acreditados, Urgencias médico quirúrgicas el 13 por ciento, Ginecología y Obstetricia fueron cerca de una tercera parte, lo mismo en Pediatría con un 27 por ciento y en mayor cuantía Anestesiología, fueron acreditados 663 en Cirugía General cerca de la tercera parte", explicó.

HLL