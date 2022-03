No somos colonia de Rusia.- AMLO y dice que Hacienda le informó de tasa de interés

Ciudad de México.- El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que fue el secretario de Hacienda quien le informó que Banxico había subido la tasa de interés, pero descartó violar la autonomía del organismo, por ello se disculpó el jueves.

Además, luego de que Estados Unidos exhibiera que en México hay más espías rusos que en otras naciones, López Obrador descartó que el País sea colonia de países extranjeros.

Mañanera de AMLO: No somos colonia de Rusia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no es colonia de ningún país extranjeros, incluyendo Rusia, luego de que ayer Glen VanHerck, jefe del Comando Norte estadounidense, afirmara que en el País Rusia tiene desplegados más oficiales que en ninguna otra parte del mundo.

"Pues que es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas, México es un país libre, independiente y soberano, debe saberse, cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente, hay que mandarle telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero", señaló.

"Que México es un país libre independiente y soberano que no somos colonia de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos, pues que es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas", indicó.

