Nuevo León.- El titular de la Sedena Luis Cresencio Sandoval justificó el que militares no hayan actuado contra grupo criminal que corrió a su personal en Michoacán presuntamente porque no estaba armado y ya habían destruido laboratorios de droga.

Un día después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que también se cuidan a los miembros de la delincuencia porque son seres humanos, Cresencio Sandoval tuvo que justificar el que no se actúe contra el grupo criminal.

"Ubican dos bloqueos, un primer bloqueo en Potrerillo de Coria, que es gente desarmada, no había personal armado, ningún civil armado, lo rodean y siguen su camino", señala luego de que en un video se observa que con palabras altisonantes y en tono de reto hacen huir al personal del Ejército.

El titular de la Sedena aseguró que el Ejército no actuó porque no hubo una agresión armada.

"Anteriormente, en Cuatro Caminos vuelven a ubicar otro bloqueo, de la misma manera personal desarmado, lo evaden al ver que no representaba un peligro para el personal, no había agresión armada, no había por qué responder con la fuerza y es evadido ese bloqueo en Cuatro Caminos", indicó.

Informó que los militares ya habían destruido un laboratorio de drogas y cuatro plantíos de marihuana.

Repitió, igual que lo hizo el jueves el Presidente de México, que la letalidad de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional es menor en este sexenio y respetando los Derechos Humanos y la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.

