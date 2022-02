Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que le da orgullo que sus hijos resistan a los ataques.

En un momento de reflexión, al finalizar su mañanera de este martes 15 de febrero, López Obrador afirmó que su familia ha sido espiada desde hace muchos años.

Aunque en ningún momento el Presidente de México se quiebra ni solloza, hace una pausa y aprieta sus labios para defender a sus hijos.

"A mis hijos, ya esos saben que es esto, me da mucho orgullo que resistan. Y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público", afirmó López Obrador.

El Presidente de México afirmó que mientras él ha sido dirigente ellos nunca han ocupado un cargo público.

"Yo les pido que se sigan portando bien", dijo AMLO.

El Presidente tabasqueño afirmó que sus hijos no pintan para ser como los de José María Morelos.

"Se volvió traidor, se pasó al bando de los conservadores", señaló sobre Juan Nepomuceno.

El presidente López Obrador recordó al final de la 'mañanera', al borde del llanto, que sus hijos han lidiado, desde que eran niños, con el acoso y el espionaje. Así lo contó.



Más: https://t.co/c0JDUc5F6J pic.twitter.com/ddP8dfGKWt — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 15, 2022

Los escándalos de la familia de AMLO: sus hermanos, su prima y su hijo mayor

La familia del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha visto envuelta en escándalos a pesar de que el mandatario tabasqueño ha tratado de pregonar que en su gobierno no hay corrupción y es austero, sin embargo, sus hermanos, su prima y su propio hijo han manchado el sexenio de su padre, hermano y primo.

Familia de AMLO: Pío López Obrador recibe fajos de billetes

El periodista Carlos Loret de Mola exhibió en su espacio en Latinus a Pío López Obrador, uno de los hermanos del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo fajos de billetes de manos de David León -quien era funcionario federal- en 2015, primer año en que Morena competiría elecciones.

El Presidente AMLO afirmó que "yo no protejo a nadie, yo llegué aquí para encabezar una transformación" y luego se deslindó de las acciones de su familiar "si mi hermano es responsable que sea castigado, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco".

Familia de AMLO: Martín Jesús recibe fajos de billetes

Otro hermano del Presidente AMLO fue captado recibiendo fajos de billetes. Martín Jesús recibió 150 mil pesos en efectivo en 2015 también de David León. El Mandatario tabasqueño dijo que se trataba de un asunto personal y no recursos para campañas electorales.

Familia de AMLO: Felipa Guadalupe Obrador Olán recibe contratos de Pemex

La prima del Presidente de México, Felipa Guadalupe Obrador Olán, fue exhibida luego de que recibió contratos de Pemex. La familiar del presidente tabasqueño obtuvo contratos por 365 millones de pesos, aunque posteriormente la paraestatal aseguró que los rescindió.

Sin embargo, luego fue exhibido que la prima del Presidente tenía otro contrato con Pemex por 4.6 millones de pesos.

Familia de AMLO: José Ramón López Beltrán y sus lujosas casas y camioneta

Otro escándalo de la familia del Presidente Andrés Manuel López Obrador es del hijo mayor José Ramón López Beltrán, sobre todo, porque el mandatario tabasqueño pregona la austeridad y ha pedido a los mexicanos hacer lo mismo.

Sin embargo, en su propia familia, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus, la austeridad no se lleva a cabo, pues López Beltrán disfruta de una vida lujosa en Houston, Texas, donde ha tenido dos mansiones y una camioneta Mercedes Benz.

Familia de AMLO: Afirma López Obrador que la esposa de su hijo tiene dinero

Después de darse a conocer que el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán vive en mansiones en Houston, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que sus hijos ‘no tienen ningún beneficio en su gobierno’.

Asimismo, dejó en claro que la esposa de su hijo tiene dinero y no tiene nada que ver con su gobierno.

HLL



Las noticias de AM en

Síguenos