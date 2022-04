Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue azuzando el clima de violencia política en el País al mostrar en la mañanera el Código Penal sobre el delito de traidores a la patria.

Sin embargo, el presidente tabasqueño descartó interponer denuncias penales contra los legisladores de Oposición (PAN, PRD y MC) que votaron contra la reforma eléctrica.

Sabiendo que con solo mostrar el Código Penal en la mañanera, sus simpatizantes pueden continuar con la campaña de incitación de odio, López Obrador siguió alimentando la idea de que los legisladores defendieron a las empresas extranjeras.

"Además está en el Código Penal y ahora lo voy a poner también. ¿Defender Iberdrola o a las empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición?, ¿que me digan qué es?", cuestionó.

López Obrador leyó lo que establece el Código Penal sobre traición a la patria "se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la Patria".

A la misma vez, López Obrador dijo que si los legisladores sienten que actuaron bien, "y no son traidores a la patria, qué les preocupa".

Descarta AMLO denunciar penalmente a legisladores

"No voy a andar denunciando, denuncié a Salinas, a Fox, a Zedillo, a Calderón y denuncié al licenciado Peña, no, no, para qué se denuncia, que cada quien se haga responsable de sus actos", afirmó.

Sobre el clima de polarización que hay en México aseguró que hay más en Estados Unidos.

"Aquí lo que está sucediendo es que quienes se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear... ahora están molestos, están inconformes y pues traen una campaña en contra de nosotros", indicó.

