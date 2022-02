Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no criticó a Rusia por invadir a Ucrania, pero afirmó que el País está en contra de la guerra y busca la paz. En tanto que volvió a descartar que haya conflicto de interés en el caso de su hijo José Ramón López Beltrán y sobre el caso ABC dijo que le cree al ministro Arturo Saldívar luego de que declarara que fue presionado en el sexenio calderonista para proteger a familiares de Margarita Zavala.

Mañanera de AMLO: No critica a Rusia por invadir a Ucrania

Muy distinto a la confrontación con otros países como España, Panamá o Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no criticó a Rusia por invadir a Ucrania.

"Que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de una guerra", afirmó sin mencionar a Rusia.

El Presidente de México dijo que siempre ha estado a favor de la paz.

"La no intervención, la determinación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias", dijo que será siempre la postura de México.

Ayer el Presidente estadounidense Joe Biden, a diferencia de López Obrador, acusó a Vladimir Putin de haber llevado a cabo un "ataque injustificado y sin provocación" contra el pueblo ucraniano y alertó de consecuencias "catastróficas".

Sobre los posibles problemas por los precios de los combustibles por el conflicto de Rusia-Ucrania, López Obrador afirmó que hay un plan para "echar andar todas las plantas de generación" que no requieren gas para evitar el aumento en los costos en la energía eléctrica.

Mañanera de AMLO: 'Le creo a Arturo Saldívar' por caso ABC

El Presidente de México afirmó que le cree al ministro Arturo Saldívar luego de que acusara que en el sexenio calderonista fue presionado para proteger supuestamente a familiares de Margarita Zavala tras el incendio de la guarderia ABC en Sonora.

"Es real, le creo, porque él es una gente recta, una gente íntegra", aseguró el Presidente tabasqueño.

Además, López Obrador cuestionó que haya quienes señalen por qué calló 13 años.

Mañanera de AMLO: Reitera no hay conflicto de interés con su hijo

Sobre la polémica por la Casa Gris de su hijo José Ramón López Beltrán, el Presidente de México reiteró que no hay un conflicto de interés.

"Ningún conflicto de interés, estoy absolutamente seguro", afirmó. Por ello, dijo, pidió una investigación.

