Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si se encontrara a los expresidentes como Calderón o Salinas no los saludaría porque le afectaría políticamente, pero en el caso de la mamá de "El Chapo" es distinto porque "merece todo el respeto".

"Si me encontrara yo a Salinas a Calderón, a lo mejor los saludaría, a lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente, pero en lo personal es otra cosa", señaló AMLO en la mañanera de hoy jueves.

"Ah sí cómo no... (a la mamá del Chapo) es distinto, es muy distinto. Un familiar de un delincuente, si no está enjuiciado, es una persona mayor y merece todo el respeto", señaló.

López Obrador dijo que no le preocupa lo que piensen los conservadores sobre la mamá del Chapo. "Tienen mucha carga de odio, para ellos no hay el perdón aunque sean católicos en su pensamiento".

Hay que recordar que en marzo de 2020, en su visita a Badiraguato, López Obrador saludó a María Consuelo Loera Pérez, mamá de "El Chapo", encarcelado en Estados Unidos.

"Me encuentro a una persona mayor como la mamá de Guzmán Loera, la saludo y no tengo ningún problema de conciencia, que eso también es muy importante, ese es el principal tribunal, puede uno tomarse fotos. Imagínense cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o ya está en la cárcel, no exagero, pero debo ser uno de los más fotografiados, y no es por presumir, de México, a dónde sea, foto, foto", presumió.

También criticó que el Gobierno de Estados Unidos demore en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, al comparar que el juicio del actor Johnny Depp se resolvió en algunos meses.

"Y lo de García Luna lleva años, está rarísimo. ¿Qué no tienen información? ¿Por qué tanto tiempo?", indicó.

